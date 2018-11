Linha Verde do metro interrompida outra vez devido a avaria em comboio

A Linha Verde do metro de Lisboa está cortada na estação de Roma desde as 07:45 de hoje devido a uma avaria num comboio, disse fonte da empresa, acrescentando que os técnicos estão no local para resolver o problema.

"A circulação na Linha Verde esteve totalmente cortada até às 08:32 e, a partir dessa hora, passou a fazer-se entre Telheiras e Alvalade e entre o Areeiro e o Cais do Sodré. A composição avariada está imobilizada na estação de Roma", disse à Lusa fonte da empresa.

Os técnicos estão no local para tentar resolver a situação, desconhecendo-se ainda quando a circulação vai ficar normalizada.

Ontem, segunda-feira, a Linha Verde do metro de Lisboa esteve interrompida no sentido Telheiras-Cais do Sodré devido a um incidente com um comboio, que provocou fumo intenso e cheiro a queimado, fazendo os passageiros abandonarem precipitadamente as composições. A causa foi "uma fuga de ar no pneumático dos travões de um dos (vários) rodados do comboio, que acionou o automatismo de segurança do sistema de travagem. Acionado o travão, a fricção causada pelo atrito do metal dos travões sobre as rodas (que imobilizou o comboio), gerou o fumo (sem chama) que invadiu o túnel", explicou fonte do metro.

Já no sábado, vários passageiros tiveram de andar pela plataforma junto à linha de metro devido a uma avaria numa composição junto à estação do Aeroporto.