Venda dos terrenos da antiga Feira Popular adiada outra vez

A hasta pública dos terrenos da antiga Feira Popular, em Entrecampos, foi interrompida menos de 30 minutos depois de ter começado esta sexta-feira e vai continuar a dia 3 de dezembro às 9:30. Até esta quinta-feira, prazo limite para apresentação de propostas para a compra dos quatro lotes de terreno, tinham sido apresentadas três, da Fidelidade - Property Europe, SA, da Dragon Method, SA e da Mpep - Properties Escritórios Portugal, SA.

O Ministério Público tinha pedido ontem o adiamento da hasta pública, "com vista a acautelar possíveis ilegalidades". Em resposta às perguntas do DN, o Ministério Público indicou ter enviado esta quinta-feira "um conjunto de questões à Câmara Municipal de Lisboa a respeito da designada Operação Integrada de Entrecampos", o projeto de urbanização dos terrenos da antiga Feira Popular que vai reconverter a zona numa área de habitação, escritórios e espaços verdes. "As questões respeitam a aspetos de legalidade urbanística e ambiental, matéria que se inscreve na competência do Ministério Público nos Tribunais Administrativos", explicaram.

A venda, que estava inicialmente prevista para dia 12, tinha sido já adiada para 23 de novembro, para dar tempo ao Ministério Público de as 14 páginas de resposta que o município enviou face às primeiras questões colocadas pela procuradora Elisabete Matos, na sequência de uma exposição que os vereadores do CDS-PP tinham enviado pondo em causa a legalidade urbanística do projeto.

Em atualização