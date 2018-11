Fumo e cheiro a queimado. Linha verde do Metro de Lisboa esteve interrompida

A circulação na linha verde do Metro de Lisboa esteve interrompida durante 45 minutos, na manhã desta segunda-feira. "Um incidente com um comboio na estação do Intendente da linha verde levou à interrupção na circulação, via ascendente, no sentido Telheiras-Cais do Sodré, por volta as 8.45 horas", disse ao DN João Aires, da Unimagem, empresa que detém a comunicação da Metro de Lisboa.

Segundo relatos de alguns passageiros nas redes sociais, o fumo e um intenso cheiro a queimado, levou à evacuação das carruagens do metro na estação do Intendente.

Os bombeiros foram chamados ao local, mas saíram pouco depois. Segundo o comando disse ao DN, os bombeiros "depararam-se com algum fumo e nada mais". Quanto a causas, remetem explicações para a Metro de Lisboa.

A circulação foi entretanto retomada, por volta das 9.30.

Este é o segundo incidente no metropolitano em dois dias. No sábado, vários passageiros tiveram de andar pela plataforma junto à linha de metro devido a uma avaria numa composição junto à estação do Aeroporto.

(em atualização)