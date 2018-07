Fiscalização rápida da EMEL feita de BMW

Arrancaram antes do verão as equipas de fiscalização rápida para multar carros em segunda fila ou parados a bloquear as faixas reservadas a transportes públicos. Um mês depois, os resultados da campanha 2ª Fila Não É Opção apontavam o êxito: num único mês, 793 multas por estacionamento em segunda fila, metade das quais com bloqueamento incluído, segundo números avançados à TSF.

O que não se conhecia eram as motos compradas para dar vida a essa iniciativa: quatro BMW GS a gasolina que, no modelo de cilindrada mais baixa, chegam aos 192 km/h. E cujo preço de mercado é de cerca de 10 mil euros.

Pelo seu volume, as BMW ficam muitas vezes presas no trânsito, o que dificulta o objetivo de os agentes poderem estar em movimento de forma constante e aceder a mais espaços e locais de forma rápida.