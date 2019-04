Câmara de Lisboa promete entregar mais de 800 casas em 2019

A Câmara Municipal de Lisboa entregou esta segunda-feira as primeiras 50 habitações de um conjunto de mais de 800 previstas para este ano, beneficiando mais de três mil pessoas, segundo o presidente da autarquia, Fernando Medina.

"A Câmara Municipal de Lisboa, só neste ano de 2019, vai assegurar o direito à habitação a mais de três mil pessoas. Nós estamos a falar de cerca de 800 casas que serão entregues às pessoas", ao abrigo dos vários programas do município, afirmou o presidente da câmara. ´

"É um número já com muito significado que, não resolvendo todos os problemas (...), já é um contributo com muito significado para podermos resolver pelo menos [a situação de] cerca de três mil pessoas que antes não tinham acesso à habitação e que vão passar a ter através da política municipal", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Fernando Medina (PS) falava aos jornalistas durante a entrega das primeiras 50 casas do Bairro da Boavista, que está a ser alvo de requalificação.

O realojamento dos habitantes das 510 casas de alvenaria do bairro divide-se em cinco fases, dando lugar a quase 500 novas habitações, de tipologias entre T1 a T4.

Esta primeira fase, que representa um investimento de cerca de cinco milhões de euros, vai realojar 130 pessoas, informou a câmara.

Este novo projeto de arquitetura, "Uma casa que cresce com a família", que está também a ser implementado no Bairro Padre Cruz e no Bairro da Cruz Vermelha, "é sustentável em termos ambientais e pelas qualidades de habitabilidade, pelas características da construção e dos materiais usados, capacidade evolutiva, pela fácil manutenção e cuidado com as acessibilidades, bem como pela eficiência energética, utilizando águas pluviais e a energia solar", refere a autarquia em comunicado.

"A habitação social não pode ser uma habitação de segunda qualidade, tem que ser uma habitação de primeira qualidade, com os melhores materiais, com as melhores soluções arquitetónicas, amigas do ambiente, adaptadas ao ciclo de vida, isto é, com menos obstáculos", defendeu Medina.

A Câmara de Lisboa também já afetou, para este ano, 330 casas de renda apoiada para "as famílias com mais necessidades".

O chefe do executivo municipal avançou em fevereiro que a afetação de casas no regime de renda apoiada, "para a totalidade do ano de 2019", iria ser feita até ao fim de março, de modo a "antecipar a tranquilidade das famílias, que vão poder saber antecipadamente com a casa que contam".

A cerimónia desta segunda-feira contou também com a presença da vereadora da Habitação, Paula Marques (Cidadãos por Lisboa, eleita na lista do PS), da presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Inês Drummond (PS), da Associação Recreativa de Moradores e Amigos do Bairro da Boavista, do presidente da empresa municipal Gebalis - Gestão dos Bairros Municipais de Lisboa, bem como da presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta.