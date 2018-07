Bloco manifesta confiança em Ricardo Robles

Ricardo Robles na sede do BE

Vereador do BE reage a caso de prédio em Alfama e PSD pede a sua demissão

A Comissão Política do Bloco de Esquerda saiu finalmente em defesa de Ricardo Robbles, esta sexta-feira à noite, reafirmando a sua confiança no vereador bloquista eleito em Lisboa.

Numa breve nota enviada à comunicação social, em cima da meia-noite, o órgão dirigente do BE defende que "a conduta do vereador Ricardo Robles em nada diminui a sua legitimidade na defesa das políticas públicas que tem proposto e continuará a propor", depois do esclarecimento público feito pelo próprio no fim de tarde deste dia.

A nota "sublinha que é falsa a realização de qualquer venda" e defende que "enquanto coproprietário de um imóvel, Ricardo Robles manteve com todos os seus inquilinos uma relação inteiramente correta, assegurando os direitos de todos".

Daí à manifestação de confiança vai uma linha: Robles conta com o apoio da Comissão Política do Bloco de Esquerda. O vereador já tinha dito na conferência de imprensa que fez que tinha prestado todos os esclarecimentos à direção nacional do Bloco sobre o processo.