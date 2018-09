Avenida Fernão Magalhães no Porto vai ter corredor só para transportes públicos

Em conferência de imprensa, o presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, pediu a compreensão dos moradores para os constrangimentos que esta intervenção vai causar naquela artéria, mas reforçou a necessidade desta intervenção estrutural para a melhoria da circulação e do acesso aos transportes públicos.

"Todos nós queremos obras, mas durante o tempo que elas decorrem elas causam muitos constrangimentos, mas não há varinhas mágicas. Precisamos que os munícipes compreendam. Trata-se de fazer uma obra estrutural. Substitui um corredor de metro que não vamos ter, mas ao um menor custo".

A empreitada que vai arrancar já na próxima semana prevê uma intervenção de reabilitação profunda entre o Campo 24 de Agosto e a Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, onde se inclui a arborização do espaço urbano, a par com a introdução de um corredor de autocarros de alta qualidade, que irá contribuir fortemente para a melhoria das condições de mobilidade do transporte público neste eixo estratégico.

"Este corredor consiste numa via de duplo sentido, destinada ao uso exclusivo do transporte público e será munido de um sistema de semáforos de última geração que prioriza a passagem dos autocarros em detrimento dos restantes veículos. As paragens serão igualmente de última geração no que diz respeito às condições de informação, conforto e assistência à viagem para o passageiro", lê-se nos documentos fornecidos pela autarquia.

Segundo o diretor municipal da mobilidade, Manuel Paulo Teixeira, a quem coube a apresentação do projeto, a empreitada vai ser realizada em quatro fases distintas, de modo a mitigar os impactos no trânsito e no quotidiano dos que habitam e trabalham nesta artéria, num prazo máximo de 540 dias.

A empreitada tem um valor de investimento de 5,3 milhões de euros, sendo que a primeira fase de intervenção acontece entre o Campo 24 de Agosto e o Jardim Paulo Vallada.

Segundo o presidente da autarquia, a ideia é estudar outras zonas da cidade onde a introdução de via com prioridade para autocarros pode trazer uma melhoria qualitativa, como é o caso da Rua do Amial.

Obras em 30 ruas

Para além desta intervenção, estão previstas até ao final de junho de 2019 obras de beneficiação em 30 arruamentos, onde se destacam as intervenções nas ruas de Serralves, Bonjardim, Rua Guedes de Azevedo e Fernando Tomás entre a Rua do Bolhão e a Rua da Trindade, num investimento global de dez milhões de euros.

Segundo a autarquia, em 2017 realizaram-se na cidade do Porto 40 obras de repavimentação e melhoria da acessibilidade, foram beneficiados 48 arruamentos, numa área aproximada de 100 mil metros quadrados, e realizadas 1.600 intervenções corretivas com investimento total aproximado de 5,2 milhões de euros.