Anda de trotinete e bicicleta sem capacete? PSP fiscaliza e multa chega aos 300 euros

A não utilização de capacete quando se anda de trotinetes a motor, bicicletas com e sem motor e veículos equiparados, pode custar uma coima de 300 euros aos utilizadores que a PSP encontrar a circular sem cumprir as normas de segurança previstas no Código da Estrada.

Até domingo, os agentes da divisão de trânsito da Polícia de Segurança Pública vão reforçar a fiscalização nos principais eixos rodoviários de Lisboa onde existe uma maior circulação destes veículos como a Avenida da República, Avenida da Liberdade, Saldanha e Baixa. "Vamos verificar se as pessoas cumprem as normas do Código da Estrada e isso implica a utilização do capacete", explicou ao DN o comissário Pereira, da Divisão de Trânsito.

Esta ação será dirigida além das trotinetes também às Giras - o sistema de partilha de bicicletas que existe na cidade - e terá uma atitude de "sensibilização, mas também poderão ser aplicadas coimas. Mas, a principal preocupação é informar", acrescentou, lembrando que se "verifica existirem pessoas que desconhecem a obrigatoriedade de usar capacete".

As regras que estarão a ser fiscalizadas são as previstas nos artigos 17.º, 82.º, 90.º e 112.º do Código de Estrada. O primeiro diz respeito às locais onde estes veículos podem circular e ao valor das coimas para quem não cumprir. Assim, só podem andar pelas bermas e passeios (salvo algumas exceções), estando previsto que os "velocípedes conduzidos por crianças até aos 10 anos podem circular nos passeios desde que não ponham em perigo ou perturbem os peões". As coimas podem variar entre os 60 e os 300 euros.

O 82.º artigo refere-se aos dispositivos de segurança. Neste caso, o ponto cinco frisa que "Os condutores e passageiros de velocípedes com motor e os condutores de trotinetas com motor e de dispositivos de circulação com motor elétrico, auto equilibrados e automotores ou de outros meios de circulação análogos devem proteger a cabeça usando capacete devidamente ajustado e apertado". A coima prevista também varia entre os 60 e os 300 euros.

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O terceiro artigo do Código da Estrada a cujo cumprimento a PSP vai estar atenta - o 90.º - diz respeito às regras de condução que no caso destes veículos estão previstas nos pontos dois e três: "Os velocípedes podem circular paralelamente numa via, exceto em vias com reduzida visibilidade ou sempre que exista intensidade de trânsito, desde que não circulem em paralelo mais que dois velocípedes e tal não cause perigo ou embaraço ao trânsito; Os condutores de velocípedes devem transitar pelo lado direito da via de trânsito, conservando das bermas ou passeios uma distância suficiente que permita evitar acidentes." As coimas a aplicar na infração do artigo 90.º vão de 30 a 150 euros.

Quanto ao último artigo, o 112.º, este faz uma descrição do que Código da Estrada entende como velocípede: "é um veículo com duas ou mais rodas acionado pelo esforço do próprio condutor por meio de pedais ou dispositivos análogos"; "é o velocípede equipado com motor auxiliar com potência máxima contínua de 0,25 kW, cuja alimentação é reduzida progressivamente com o aumento da velocidade e interrompida se atingir a velocidade de 25 km/h, ou antes, se o condutor deixar de pedalar" e "os velocípedes com motor, as trotinetas com motor, bem como os dispositivos de circulação com motor elétrico, autoequilibrados e automotores ou outros meios de circulação análogos com motor são equiparados a velocípedes".

Fora da área de fiscalização da PSP estará a idade dos utilizadores destes equipamentos pois, como explicou o comissário Pereira, como as "trotinetes são equiparadas a velocípedes não existe a questão da idade". Neste caso, as restrições à utilização pode passar por uma decisão da empresa que explora o serviço e que na aplicação em que disponibiliza a bicicleta ou a trotinete pode fazer depender esse acesso à idade do cliente.

Atenção aos telemóveis

Além desta fiscalização ao cumprimento das normas de segurança nas trotinetes e bicicletas, a PSP vai também estar atenta ao uso por parte dos condutores de telemóvel enquanto circulam.

Neste caso, essa proibição está prevista no artigo 84.º do Código da Estrada e é punida com uma coima até 600 euros, a retirada de dois pontos na carta de condução do automobilista e uma sanção acessória que pode ir até à proibição de conduzir até um ano.