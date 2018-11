Ainda há lugares para estacionar sem pagar em Lisboa? Sim, mas não é fácil encontrá-los

Acesso a 11 parques de estacionamento da EMEL já pode ser feito com Via Verde

É como encontrar uma agulha no palheiro, mas ainda é possível estacionar sem pagar em Lisboa. Uma tarefa difícil e promete não melhorar com a chegada da EMEL às poucas zonas na capital onde não há parquímetro

Benfica

Numa freguesia onde a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) está bem presente, há ainda zonas onde não se avista um parquímetro. É o caso da rua Dr. João Couto, onde está situada a agência Lusa.

Rua Dr. João Couto © Google

O mesmo acontece perto do centro comercial Fonte Nova. Na rua Paulo Renato, por exemplo, é possível estacionar sem pagar. Apesar de ser uma alternativa, encontrar um lugar não é fácil. Pior mesmo é em dias de jogo do Benfica, até porque o Estádio da Luz está ali mesmo ao lado.

Telheiras/Lumiar

É como um oásis no meio do estacionamento pago em Lisboa. Mas há más notícias: está prestes de deixar de o ser.

Em Telheiras, não precisa de andar à procura de moedas ou usar a app do telemóvel porque, simplesmente, não há parquímetros. Mas não se habitue. Até dezembro, a EMEL vai instalar os parquímetros, que devem começar a funcionar no início de 2019.

Para já, são várias as alternativas. Eis alguns exemplos: as ruas Fernando Namora, Francisco Gil, António Quadros, Padre Américo, Professor Jorge Campinos, todas as artérias na Quinta de Santo António, Rua Padre Américo, Azinhaga da Torre do Fato, bem como a zona à volta da Escola Alemã.

Rua Fernando Namora, Telheiras © Google

Rua António Quadros, Telheiras © Google

Estádio de Alvalade

Por incrível que pareça, na zona envolvente ao Estádio de Alvalade também consegue encontrar lugares para estacionar sem pagar. Não é uma tarefa fácil arranjar um lugar e a situação piora nos dias de jogo. É o caso da ruas Francisco Stromp, José Travassos e Alfredo Trindade. Mas também aqui os dias sem parquímetros estão contados. Em dezembro começam a ser instalados.

Rua Francisco Storm, perto do Estádio de Alvalade © Google

Alcântara

A falta de lugares de estacionamento é também um problema em Alcântara, para moradores, comerciantes e para quem quer simplesmente passear no bairro. A rua Luís de Camões é livre de parquímetros e uma boa alternativa. Mas a proximidade com o LX Factory complica, ainda mais, a aventura que pode ser tentar encontrar um lugar para estacionar o carro.

Rua Luís de Camões © Google

Belém

É uma das zonas mais turísticas da cidade de Lisboa, mas não faltam opções de estacionamento grátis. A rua da Junqueira, quando entra em Belém, tem parquímetro, ou seja, em toda a zona dos jardins de Belém e da Praça do Império, bem como em frente ao Palácio Nacional de Belém. As restantes zonas desta freguesia e o Restelo estão livres de estacionamento pago.

As ruas Dom Lourenço de Almeida, Bartolomeu Dias, dos Jerónimos, Vila Correia, Rua João de Bastos, Calçada Galvão (ao lado do Jardim Botânico Tropical) são algumas das muitas das alternativas para estacionar sem pagar.

Rua João de Bastos, em Belém © Google

Santa Clara

As ruas próximas da estação de Metro da Ameixoeira, na freguesia de Santa Clara, eram opção para quem queria estacionar sem gastar um cêntimo. Agora, a zona tem parquímetros e um parque da EMEL, mesmo ao lado do Metro - o primeiro parque de estacionamento dissuasor de Lisboa.

Mas ainda há alternativas: ruas Fernando Cabral, Alberto Barbosa e Alexandre Ferreira são alguns exemplos.

Rua Fernando Cabral, Ameixoeira © Google

Olivais

Estacionar sem ter de colocar a moedinha no parquímetro ainda é possível nesta freguesia, mas tal como acontece noutras zonas da cidade, não será por muito tempo. É o que vai acontecer no Bairro da Encarnação - onde muitas pessoas deixam o carro para apanhar o metro ou autocarro para o centro de Lisboa -, deverá ter os parquímetros da EMEL em funcionamento já no 2019.

Ainda assim, continua a ser uma boa opção procurar lugares de estacionamento junto à estação de Metro dos Olivais, onde ainda não se paga, como nas ruas Cidade de Bolama, Cidade de Bissau e Vila de Catió.