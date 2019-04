Acidente entre elétrico e autocarro na Baixa de Lisboa causa seis feridos

O acidente ocorreu pelas 13:25 no cruzamento da rua do Ouro com a rua da Conceição e envolveu um elétrico da Carris - o número 28 em direção aos Prazeres - e um autocarro francês de turismo.

O Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) dá conta de "oito vítimas" mas de acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que está a fazer a triagem aos feridos no local, são apenas seis feridos e trata-se de "feridos ligeiros". As seis vítimas foram encaminhados para o Hospital de São José, "com pequenos traumatismos", acrescentou o INEM.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP disse à Lusa que todos os feridos seguiam a bordo do elétrico, e resultaram do embate com o autocarro.

O acidente causou ainda interrupção de trânsito naquelas ruas.

No local estiveram duas ambulâncias, uma do INEM e outra dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses, assim como uma ambulância de Suporte Imediato de Vida do INEM. De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, estão no local 19 operacionais e sete viaturas, na ocorrência identificada como "colisão rodoviária".