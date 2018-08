A glória da "Subida à Glória". Prova lisboeta está de regresso

É a 22 de setembro que se vai realizar uma corrida de bicicleta de tradição centenária, apesar de ter estado muitos anos sem acontecer, na Calçada do elevador da Glória, em Lisboa. A rampa, que liga os Restauradores à zona do Bairro Alto, tem cerca de 265 metros de comprimento e um declive médio acima de 17%.

Recuperada há quatro anos e denominada "Subida à Glória Jogos Santa Casa", a corrida vai contar, além de amantes do ciclismo e da bicicleta, figuras importantes do ciclismo nacional, refere a organização.

Com inscrições ainda abertas, mas limitadas a 300 participantes a partir dos 16 anos, a corrida realiza-se em plena Semana Europeia do Desporto, que vai de 23 a 30 de setembro.

O objetivo é encontrar um novo "Torpedo da Glória" e ser mais rápido na subida do que Ricardo Marinheiro, figura do BTT, que em 2014 venceu a corrida com o tempo recorde de 36,68 segundos. O ciclista havia também vencido em 2013. Na competição feminina, o melhor tempo é de Vanessa Fernandes que completou a distância em 1 minuto e 1 segundo.

As inscrições estão ainda abertas, pode fazer a sua aqui.