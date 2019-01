451 sem-abrigo apoiados em Lisboa por causa do frio

Mais de 400 pessoas foram apoiadas pelos técnicos da Câmara de Lisboa durante o período de temperaturas muito baixas em que esteve em vigor o Plano de Contingência para as Pessoas Sem-Abrigo. Num comunicado divulgado esta manhã pela autarquia é explicado que no Pavilhão do Casal Vistoso foram recebidas 451 pessoas (293 homens e 58 mulheres) e dez animais de companhia de sem-abrigo.

No período em que o plano esteve em prática - iniciou-se na tarde de quarta-feira dia 9 e terminou neste domingo - foram servidas 886 refeições: 670 ligeiras e 683 bebidas como chá, café, leite, sumos e água. De acordo com a autarquia foram ainda utilizadas quatro carrinhas, com motoristas e técnicos sociais das várias instituições parceiras da câmara, que acompanharam as pessoas que recorreram a este apoio.

Entre os sem-abrigo que recorreram ao serviço do Pavilhão do Casal Vistoso, 150 foram encaminhados para cinco centros de acolhimento e um pavilhão onde dormiram. Os serviços de saúde trataram 32 pessoas que apresentavam problemas, tendo três delas sido encaminhadas para o hospital.

Atualmente, o dispositivo de apoio social de Lisboa está na fase azul, em que à monitorização da Proteção Civil se junta um reforço das equipas técnicas de rua para a distribuição de agasalhos e bebidas quentes, pode ler-se no documento.