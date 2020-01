Hotel de cinco estrelas e apartamentos de luxo vão nascer em Belém até final do ano

Em Belém vai nascer, até final do ano, um hotel de cinco estrelas e apartamentos de luxo.

SANA paga 1,79 milhões/ano para fazer hotel no Quartel da Graça

Uma das maiores cadeias mundiais de hotéis, a Hyatt, vai inaugurar em Lisboa um hotel de cinco estrelas com componente residencial no primeiro investimento do grupo hoteleiro em Portugal.

Localizada à beira-rio, em Belém, o Hyatt Regency Lisboatem investimento de 70 milhões de euros prevê a construção de um novo jardim público e a renovação da praça do Centro de Congressos de Lisboa. Estão ainda previstas a abertura de lojas de luxo no piso térreo.

O Hyatt Regency Lisboa (hotel e apartamentos) vai ter um bar no terraço, com vista panorâmica para o rio, restaurante, piscina, ginásio, parque de estacionamento, salas de reunião e um spa. © D.R.

O facto de Lisboa ser uma das cidades europeias que mais cresceu a nível turístico é apontado como uma das razões para o investimento.

De acordo com Nuno Galvão-Pinto, vice-presidente regional de desenvolvimento da Hyatt "Lisboa é uma das cidades europeias com mais dormidas e está rapidamente a estabelecer-se como um destino privilegiado para quem viaja em lazer, mas também para viagens de incentivo ou grandes convenções"