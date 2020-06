Câmara de Lisboa entrega 137 casas. Quatro apartamentos alojam sem abrigo

Ciclovias. Do Terreiro do Paço à Ameixoeira e ao aeroporto de bicicleta

Durante o período em que a pandemia mais afligiu, a Câmara Municipal de Lisboa manteve os processos de reabilitação e a entrega de casas, com o Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local a atribuir nos últimos dois meses 137 casas e quatro apartamentos que irão ser partilhados por pessoas em situação de sem abrigo.

Em resposta a necessidades de famílias foram entregues casas em regimes de renda. "Foram assim atribuídas um total de 137 casas nos dois últimos meses, no âmbito dos diversos programas de habitação em vigor, nomeadamente nos regimes de renda apoiada (RRHAM) e de renda acessível (PRA)", informa uma nota de imprensa esta terça-feira divulgada.

Além destas casas, a Câmara disponibilizou ainda apartamentos em diferentes zonas da cidade para serem partilhados por sem abrigo. "Foram também entregues para o novo programa de apartamentos partilhados para pessoas em situação de sem abrigo, gerido pelo Pelouro dos Direitos Sociais, quatro apartamentos em diferentes pontos da cidade, preparados para dar um novo início de vida aos seus moradores", explica a nota da autarquia.

A Câmara acrescenta que "este é um dos protocolos que o Pelouro da Habitação tem com outras entidade para dar resposta de autonomização a grupos vulneráveis com necessidades específicas, com as vítimas de violência doméstica e de género, refugiados e pessoas com HIV".