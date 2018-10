Preparar líderes para a excelência

Estamos perante uma nova era no mercado empresarial. Não só as empresas têm de lidar com conceitos novos - tais como a Indústria 4.0, padrões de compliance de uma exigência extrema, novos sistemas de métrica de desempenho e modelos de investimento completamente diferentes daqueles que eram a norma há apenas uma ou duas décadas - mas também o têm de fazer a um ritmo muito acelerado para garantir a sua competitividade.

É a pensar nesta necessidade de adaptação que o Programa Avançado de Gestão para Executivos (PAGE), da CATÓLICA-LISBON, assume uma nova estrutura para fazer frente aos desafios do contexto atual e para preparar uma nova geração de líderes nas empresas. Destina-se a empresários, dirigentes e quadros superiores de empresas ou outras organizações, com ou sem formação académica em gestão.

Um programa único em Portugal que durante oito meses prepara os participantes para consolidarem conhecimentos, desenvolverem estratégias para o sucesso da sua organização e liderarem uma nova geração de trabalho.

Um grupo de docentes de renome e empresários convidados que motivam os vários momentos de socialização e entreajuda: áreas fundamentais para o desenvolvimento de qualquer negócio.

Da teoria à prática, o PAGE dá forma a um programa dinâmico, com uma metodologia ativa e envolvente. Desde um fim de semana de aprendizagem num bootcamp, onde os alunos são colocados perante um desafio de uma empresa convidada, com dados reais, para desenvolverem soluções adequadas, aos workshops, realizados uma vez por semestre, focados em temas atuais e de grande impacto na gestão das empresas.

Existe também um acceleration day, que permite aos participantes um conjunto de atividades com foco na liderança e marca pessoal: desde técnicas e ferramentas práticas de apresentação em público até ao desenvolvimento de uma "montra pessoal" ou exercícios de role-play.

Oito meses de muito saber que resultam em novas competências e num diploma que certamente valorizará não só as habilitações dos participantes, mas também a sua posição no mercado de trabalho. A pensar no presente, que exige, cada vez mais, a qualificação - tanto em competências analíticas como de inteligência emocional - dos líderes do futuro.

Joana Soeiro, Diretora do Hotel Pestana Palace e participante do PAGE, afirma: «é um excelente programa, que me trouxe uma valiosa visão estratégica. O conteúdo curricular, a qualidade superior dos professores e o debate que surge nas sessões tornam esta experiência única».

Também Valdemiro Teixeira, Presidente do Grupomoldoeste, assegura que «esta aprendizagem de valor acrescentado já está a influenciar a minha experiência de vida, fazendo-me refletir nalgumas tomadas de decisão passadas e presentes. Recomendo vivamente esta formação, pois seguramente irá marcar positivamente a minha vida pessoal e profissional».