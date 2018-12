Tecnologia a favor da cooperação empresarial

Os recursos humanos bilingues ocupam um papel de grande importância nas trocas comerciais, em atividades como feiras comerciais, convenções e exposições, entre a China e países de Língua Portuguesa. No entanto, encontrar alguém com estas competências nem sempre é fácil.

Através da "Base de Dados de Profissionais Qualificados em Chinês e Português" do "Portal para a Cooperação na Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa", esta procura será agora simplificada. Ao mesmo tempo, é importante estar sempre em posição de vantagem e através da página de "Informação Económica e Comercial", as empresas terão acesso a informações mais recentes sobre as políticas do ambiente de investimento, posicionamento de desenvolvimento e a situação económica na China, nos países de língua portuguesa e Macau, ajudando as mesmas a definir os seus planos de desenvolvimento comercial.

Encontrar os melhores parceiros

No portal, a página "Fornecedores de Serviços Profissionais", oferece também às empresas a oportunidade de encontrar parceiros mesmo quando oportunidades de negócio estão prestes a desenvolver-se, quebrando assim fronteiras e proporcionando um desenvolvimento conjunto. Os fornecedores disponíveis neste portal são oriundos de várias áreas, incluindo o setor comercial, de serviços, cultural e criativa, industrial e de exposições, sendo por isso possível encontrar contactos de prestadores de serviços na área da publicidade e design, serviços de carga, companhias aéreas, arquitetos, advogados, empresas de contabilidade, consultores, banca, hotelaria, advogados, companhias de tecnologias da informação, de publicações, empresas de utilidade pública, de telecomunicações, seguradoras, entre outras firmas e serviços profissionais relevantes.

A participação em convenções e exposições é uma das opções para oportunidades de desenvolvimento de negócios de uma empresa. Por isso, o Portal disponibiliza um calendário de convenções e exposições relevantes recomendadas para empresas. Para desempenhar melhor o papel de Macau como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, o portal disponibiliza ainda uma listagem de todas as atividades a ter lugar na cidade, para empresas e empresários interessados em tirar proveito das oportunidades de negócios no cruzamento do espaço sino-lusófono.