Quer reaver parte da conta da luz (e não só)?

Quanto é que gasta por mês com as contas da eletricidade, gás, água e telecomunicações? E por ano? E agora imagine que pode reaver 5% desse valor. Era uma ajuda? Então, vamos ao que interessa. O banco Montepio lançou uma oferta chamada 15 em 1 | Serviço Máximo, em que uma das vantagens (entre outras 14) é devolver 5% das despesas domésticas domiciliadas até 85€ por ano. Depois de aderir a esta oferta, pode inclusive ir acompanhando no homebanking quanto está a poupar mensalmente. No fim do ano, cereja no topo do bolo, plim... até 85€ numa conta poupança lá no banco. O que faz depois com esse rendimento extra, é consigo. Talvez aquilo que mais deseja, como bem merece. E não só. Esta é apenas uma de 15 vantagens que pode ter na conta por apenas 2 euros por mês. Um pequeno preço a pagar por uma série de vantagens que somadas (pegue na calculadora outra vez) chegam facilmente às três casas decimais.

Guia Infalível da Poupança

É fácil explicar porque é que 15 em 1 | Serviço Máximo é uma forma infalível de poupar. A oferta junta vantagens que ajudam a poupar muito em todas as comissões bancárias e na vida em geral, dá acesso a - pelo menos - uma vantagem que nenhum outro banco tem e o preço a pagar mensalmente é mínimo para uma conta deste tipo: são 2 euros.

Poupar em comissões bancárias: nas transferências, cartões e crédito

Sabe quando vai consultar os movimentos de conta e se depara com várias subtrações de pequeno valor associadas a despesas com as contas de débito e crédito? Com 15 em 1 | Serviço Máximo isso não existe. Nesta modalidade, não paga a comissão de manutenção da conta à ordem, nem transferências bancárias. São ilimitadas e sem custos, nos canais automáticos, nacionais e espaço SEPA. E ainda tem a benesse de poder fazer as novíssimas transferências imediatas em 10 segundos, que têm um custo associado, mas que nesta oferta são gratuitas. Agora some o que pode poupar com cartões: oferta da comissão de emissão e anuidade de dois cartões de débito, da mensalidade de dois cartões de crédito, da comissão de emissão de um cartão pré-pago e com créditos, com a isenção da comissão de contratação no crédito pessoal e a comissão de estudo de dossiê do crédito habitação.

Poupar nas férias, no regresso às aulas ou nos estudos do seu filho

Tipicamente, tirando as despesas inesperadas, é nas férias, no regresso às aulas e no Natal que gastamos mais dinheiro. Quando o salário não estica, pode contar com a facilidade que lhe permite antecipar ate 100% do ordenado domiciliado. Para despesas mais robustas ou para não deixar fugir um bom negócio, considere aproveitar a oferta de 0% de juros no cartão de crédito em 2018. E ainda recebe o seguro Check-in para proteção contra imprevistos nas férias, até 25 euros por ano.

Poupar para o futuro

Ao aderir a 15 em 1 | Serviço Máximo, recebe um Voucher Poupança no valor de 25€ para abertura ou reforço de uma conta poupança para menores. E o banco também lhe oferece uma cobertura extra para cães ou bicicletas na subscrição do Seguro de Responsabilidade Civil Familiar. Mas já que falamos de futuro, a vantagem mais diferenciadora desta oferta pode bem ser o acesso prioritário e descontos nas Residências Montepio e serviços de Teleassistência e Apoio Domiciliário. Uma ajuda preciosa tendo em conta o número limitadíssimo de vagas para todos aqueles que querem viver nestas residências premiadas, de excelência.

Poupar na compra da casa

O banco oferece a comissão de estudo de dossiê num pedido de Crédito à Habitação. Uma ajuda que vale 280 euros.

Vale a pena aproveitar o Guia Infalível da Poupança?

Então ponha-se a caminho de um balcão do Montepio, leve dois euros no bolso e diga "eu quero o Serviço Máximo".