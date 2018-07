O automóvel é uma peça essencial para cada um de nós. Tem frequentemente uma ligação à nossa vida profissional, à nossa vida familiar, é quase uma extensão da nossa vida, das nossas preferências, mas depois, há tanta coisa que desconhecemos sobre eles.

Já temos wearables para medir os passos que damos, a nossa pulsação, os nossos hábitos de sono, será que devemos aos nossos automóveis esse mesmo carinho, para garantir que eles estão lá, do nosso lado, sempre que precisamos e exatamente da forma como precisamos?

É aí que entra a aplicação VW Connect, a solução perfeita para quem quer acompanhar todos os passos do seu automóvel e para garantir que ele está cem por cento em forma.

Através desta aplicação que a Volkswagen acaba de lançar, os condutores vão conseguir estar sempre em cima do seu mais que tudo. Basta conectar o seu smartphone (através do Bluetooth) ao DataPlug. O que é o DataPlug? Uma ficha que é inserida na ligação de diagnóstico do seu Volkswagen, e que durante o percurso recolhe diversas informações sobre a condução e o estado do automóvel.

Esta é a solução para as inúmeras vezes em que se acende uma luz no painel de instrumentos do seu carro e o pânico se instala. Confesse, acontece algumas vezes, não é? Seria bem mais fácil se houvesse alguém que lhe explicasse que afinal é só o seu Volkswagen a dizer que precisa de mais água no limpa vidros.

Por isso, o VW Connect exibe as informações mais importantes do seu automóvel. Por exemplo, a quilometragem, a data de matrícula, os intervalos entre serviços de manutenção necessários, assim como os avisos e luzes, as suas explicações correspondentes e recomendações de ação. Mas há muito mais para deixar os condutores ligados - aos seus automóveis e à comunidade.

Desafios

Nos desafios pode comparar-se com outros condutores Volkswagen, colecionar pontos e troféus. Pode parecer estranho, mas só no início. Através da VW Connect é possível manter "contacto" com os outros condutores da marca e fazer competições (saudáveis). Os desafios desta App estão divididos em diversas categorias como a distância, descoberta, habilidade, entre outros, e pelo bom comportamento durante a condução são atribuídos pontos, na aplicação. Assim que atingida uma determinada pontuação, passa para o próximo nível e ganha acesso a novos desafios.

Estacionamento

A funcionalidade estacionamento oferece a localização do automóvel, gravando automaticamente a última localização conhecida do seu automóvel e exibe-a num mapa. Além disso, a localização oferece a possibilidade de navegar para o local de estacionamento do automóvel e partilhar a localização com outras pessoas - a sua família, por exemplo - através do WhatsApp, com coordenadas de GPS. A duração do estacionamento na localização gravada é registada automaticamente e evita as multas de estacionamento.

Livro de deslocações

O seu resumo de percursos digital regista o início, o destino, a data, a hora, a duração, o percurso e os custos com combustível de todas as viagens. Através de uma vista detalhada pode analisar o estilo de condução ou consultar estatísticas sobre os quilómetros percorridos, o tempo de viagem e a velocidade média. Pode ainda indicar o objetivo e a classificação da viagem e exportar todos esses dados de forma simples.

Atendimento 24 horas

Quer seja em território nacional ou no estrangeiro, em caso de avaria ou de acidente, esta aplicação permite contactar diretamente com o serviço nacional de assistência em viagem, disponível 24h por dia, ou a assistência técnica Volkswagen. Em caso de emergência pode transmitir através da aplicação os dados do seu automóvel, assim como a sua localização atual. A chamada direta é possível e muito simples a partir do ecrã inicial da aplicação.

A VW Connect dá segurança, conforto, confiança e facilita a vida a todos os utilizadores. Mas mais do que ser uma ferramenta para as situações de emergência, este é o elo de ligação que o seu automóvel (e o condutor dele) já precisava há algum tempo.