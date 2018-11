Macau oferece serviços que acrescentam valor às empresas

Para as empresas da China Continental é o local ideal para obterem acesso a informação sobre os mercados lusófonos.

Os serviços disponibilizados pelo Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau (IPIM) fazem toda a diferença. Neste contexto, o Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa, conjugado com o Portal para a Cooperação na Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa", atuam como uma nova plataforma para fornecer serviços simultaneamente online e offline, para os clientes e empresários dos países de língua portuguesa, da China Continental e de Macau.

O bom sabor dos negócios

O Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa, sito na Praça do Tap Seac, numa zona de excelência no centro histórico de Macau. As empresas têm uma montra sem igual para os seus produtos. Cada produto em exibição possui um QR code exclusivo, de modo que os clientes/comerciantes sejam informados, por leitura móvel, sobre o historial dos respetivos produtores e/ou distribuidores, além de informações acerca dos próprios produtos. No caso dos produtos disponíveis para transação na modalidade "B2C" os interessados podem ainda optar por se ligar a plataformas de compras online, que fornecem os respetivos produtos por via de compra online. Desde que abriu ao público, o Centro já realizou diversas atividades, ajudando as empresas a elevar o prestígio dos produtos de marca. Quanto aos residentes de Macau e turistas, encontram-se aqui um espaço único onde podem simplesmente desfrutar novos sabores ou iniciar contactos para negócios.

Portal aberto a todos

O Portal para a Cooperação na Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa é um instrumento de grande valor para as empresas. Aqui os empresários podem obter respostas a muitas das suas necessidades sobretudo informações sobre profissionais bilingues de língua chinesa e portuguesa, dados económicos e comerciais, assim como de produtos alimentares dos países lusófonos.

A Universidade de Macau, o Instituto Politécnico de Macau, o Instituto Português do Oriente, bem como a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau e outros institutos académicos locais são as entidades de apoio desta base. Várias câmaras e associações comerciais locais cooperam na recolha e divulgação de informações. Atualmente, os setores que compõem a base de dados são: tradução, convenções e exposições, relações públicas, setor bancário e obras públicas.

Encontros com frutos

Além de usufruir dos serviços, as empresas podem igualmente aproveitar para desenvolver contactos todos os anos no Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. O referido Encontro realiza-se desde 2005, rotativamente em cada país de expressão portuguesa. Ao longo dos últimos 13 anos, milhares de empresários têm colhido frutos dos encontros empresariais, aproveitando para conhecer o ambiente de negócios dos vários países de língua portuguesa. As delegações empresariais incluem também entidades governativas e empresariais de Macau e da China Continental o que tem permitido a assinatura de centenas de protocolos e memorandos de entendimento, que se traduzem em projetos de cooperação e negócios com vantagens para todas as partes.