Maçãs, suculentas e saudáveis

A maçã é um dos alimentos com mais simbolismo - outrora sinónimo de sedução (o conhecido fruto proibido) e, agora, espelho de uma dieta saudável -, mas também dos mais consumidos e apreciados em todo o mundo, muito por conta do seu sabor que suavemente oscila entre o doce e o ácido e da sua suculência capaz de satisfazer até mesmo a maior das gulas. De forma arredondada e cores vibrantes, que variam entre o amarelo dourado e vermelho intenso, a maçã é o fruto que nasce da macieira, árvore da espécie Rosaceae (família das rosas), originária da Ásia Ocidental e que demora dois anos a dar frutos. Reineta, bravo, gala, fuji, golden, pink lady e granny smith são apenas algumas espécies de maçãs que fazem as delícias de miúdos e graúdos. A secção Frescos das lojas Continente está sempre repleta de maçãs vistosas e saborosas, vendidas à unidade ou já em sacos. Em Portugal, e dependendo da variedade, a maçã é comercializada ao longo de todo o ano, o que facilita a sua inclusão numa alimentação saudável.

Crua, com ou sem casca, assada, cozida, sob a forma de sumo, puré ou simplesmente como topping de um snack saudável, a maçã é dos alimentos com melhor potencial nutricional e que mais benefícios oferece à saúde. A versatilidade é um dos maiores trunfos da maçã na promoção de uma saúde fortalecida, razão mais do que suficiente para procurar inclui-la nas suas refeições, todos os dias.

REPLETA DE VANTAGENS

Com uma maior produção em regiões frias ou de altitude, a maçã foi desde sempre uma das maiores aliadas para a saúde, pois beneficia de temperaturas mais frias e apresenta uma maior durabilidade, conservando-se durante mais tempo e sem perder o valor nutricional. Na verdade, a maçã é um elixir de vitalidade, uma verdadeira fonte de saúde (e juventude, acredite). Com um alto poder hidratante (cada maçã é composta, em média, por 83% de água) e rica em fibra (especialmente quando consumida com casca) , é dos alimentos que concentra mais benefícios para a saúde, seja qual for a sua idade. A presença de flavonoides (um tipo de fitoquímico) faz da maçã um alimento com propriedades antivirais, anti-inflamatórias - aqui, também graças à presença de taninos, que se intensificam depois da maçã ser aberta ou ralada e antioxidantes, oferecendo, por isso, uma saúde de ferro a quem a inclui regularmente na sua alimentação. Com um teor energético moderado- uma maçã média tem entre 80 a 90 calorias - e com um teor muito reduzido em gorduras, a maçã é ainda uma das frutas que melhor encaixa num plano alimentar saudável e equilibrado, especialmente quando o objetivo é perder peso com saúde

A RAINHA DA CESTA DE FRUTA

As maçãs de Alcobaça IGP e da Beira Alta IGP são duas das protagonistas nacionais, produzidas com base no conhecimento que fruticultores passam de geração em geração. Uma vez que beneficiam de condições climatéricas diferentes, estas duas maçãs apresentam características muito próprias: as de Alcobaça, produzidas num clima mais suave e com nevoeiro matinal, têm uma cor mais intensa, e as da Beira Alta, que recebem um ar mais frio e produzem-se numa região montanhosa, apresentam uma textura mais crocante e um sabor mais adocicado. Por cá, não há cesta de fruta que não tenha maçãs. Firme e de cor acentuada, a maçã é o snack perfeito para as merendas feitas a meio da manhã ou a meio da tarde ou para os momentos que antecedem um treino ou até mesmo uma reunião fora de horas. É também a fruta ideal para uma salada fresca de verão, para um puré reconfortante de outono, uma tarte ao estilo crumble bem doce de inverno ou um sumo nutritivo de primavera. Com canela, com mel, com vinagre balsâmico, com frutos secos ou simplesmente à dentada, são muitas e deliciosas as formas de consumir esta fruta. Dê asas à imaginação e aproveite a versatilidade da maçã para tornar a sua alimentação ainda mais saborosa e saudável. À mesa, na mala ou na marmita dos mais novos, agora já sabe o bem que lhe fará comer uma maçã, todos os dias.

BENEFÍCIOS

Rica em água, fibra e flavonoides, a maçã é um alimento com propriedades antivirais, anti-inflamatórias e antioxidantes. Por ter uma grande percentagem de água contribui para hidratação. É rica em fibra que ajuda a prolongar a sensação de saciedade e promove uma absorção gradual do açúcar natural presente.

COMO CONSERVAR

Para que o sabor, textura e propriedades não fiquem comprometidos, opte por conservar as maçãs na gaveta inferior do frigorífico.

VALOR NUTRICIONAL

64 kcal POR 100 g

LÍPIDOS - 0,5 g dos quais 0,1 g saturados

HIDRATOS DE CARBONO - 13,4g, dos quais açúcares - 13,4 g

FIBRA - 2, 1g

PROTEÍNA - 0,2 g

COMO CONSUMIR

À dentada, cortada em luas, com casca, sem casca, ralada, aos cubos, palitos, em sumo, puré, assada, cozida... São muitas as formas de consumir maçã e sempre sem comprometer o seu potencial nutricional. Por ser bastante versátil, a maçã é das frutas que mais marca presença na pastelaria, sendo protagonista de bolos e tartes.