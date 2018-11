Há (pelo menos) um banco a cortar nas comissões

Cada serviço que o banco presta, tem um custo. Isto é ainda mais verdade em bancos maiores, com presença física a nível nacional, e que não podem ser comparados com bancos que só existem de forma digital. Há um pressuposto diferente, um serviço diferente, uma porta aberta. Feita esta explicação, é importante dizer que o custo imputado ao cliente deve ser o adequado para o serviço que é prestado. Daí a pergunta: sente-se compensado pelo pagar ou está a pagar demais?

Sabe (mesmo) quanto está a pagar de comissões bancárias?

É um exercício de paciência, mas tem de ser feito. Olhe com olhos de ver para o seu extrato bancário e preste particular atenção a todas as pequenas despesas de meros cêntimos ou euros, que vão sendo debitadas automaticamente e que por isso vão passando despercebidas. Faça contas ao milímetro. Isso deu...? Agora guarde esse valor e olhe à sua volta: há - pelo menos - um banco que está a cortar nas comissões associadas aos serviços bancários. Senhor leitor, Montepio: estão apresentados.

Trocava todas as comissões bancárias que está a pagar, por um custo de 2 euros?

A pergunta não é retórica, é real. Se chegou à conclusão de que gasta 4 euros em comissões bancárias, saiba que pode poupar metade do que está a gastar. O banco Montepio lançou uma oferta chamada 15 em 1 | Serviço Máximo, com 15 vantagens numa só conta, em que paga 2 euros e pode fazer todas as operações do dia a dia. E mais. Numa altura em que as comissões associadas aos serviços bancários quase só sobem, esta é a oportunidade de se blindar contra estes aumentos, durante 2 anos, pagando apenas 2 euros por mês.

Com 15 em 1 | Serviço Máximo paga menos comissões e tem mais vantagens

A lista de comissões que não tem de pagar é longa: não paga a comissão de manutenção da conta à ordem, a comissão de emissão e anuidade de dois cartões de débito e a mensalidade de dois cartões de crédito. Também fica isento da comissão de emissão de um cartão pré-pago por ano, da comissão de contratação do crédito pessoal e da comissão de estudo de dossiê num pedido de crédito à habitação. Transferências,não paga. São todas as que quiser, nos canais automáticos, em Portugal e espaço SEPA. Ou seja, para todos estes serviços, o único custo a debitar na sua conta é 2 euros.

Apenas 2 euros, transparente e sem surpresas

Com esta oferta, não há de facto surpresas. É possível fazer todas as operações comuns do dia a dia, reaver 5% das despesas domésticas domiciliadas até 85€ ano, ter acesso prioritário e descontos especiais nas Residências Montepio, ter 0% de juros no cartão de crédito em 2018... e ainda assim só haverá uma parcela no seu extrato bancário: 2 euros. E agora: sente-se compensado pelo que vai pagar?