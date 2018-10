Foi você que pediu uma nova maneira de beber Porto?

A maioria de nós lembra o velhinho anúncio, feito na década de 1970, que remetia para um determinado vinho do Porto que fazia as delícias da vizinha que devolvia o jornal e que, graças a este vinho fortificado, reunia em poucos segundos pessoas suficientes para começar uma festa. O que de nem todos se apercebem, é que a festa continua, embora com um aspeto bastante mais moderno.

O vinho do Porto foi visto durante muito, mas mesmo muito tempo, como algo que servia apenas para terminar uma refeição, quase equiparado a uma sobremesa. E por muito que o seu caráter extremamente doce possa explicar isso, a verdade é que existe muito mais num bom vinho do Porto, o suficiente para que ele possa servir para todos os momentos de uma refeição, ou até como bebida casual, durante um convívio, sem que tenha forçosamente de acompanhar algum produto gastronómico.

É cada vez mais popular a utilização de vinho do Porto em vários tipos de cocktail, que ao contrário do que seria de esperar, colocam a hora de consumo deste vinho antes das refeições, e não no seu final. O vinho do Porto branco, por exemplo, tem sido misturado com água tónica - muito à semelhança do gin - dando origem a uma bebida que tem tanto de refrescante como de suave, servindo de alternativa a quem procura algo menos "complexo" para começar uma festa.

Mas se é complexidade que procura, saiba que ainda assim, o vinho do Porto não desilude. Afinal, o facto de ser uma bebida bastante mais elaborada do que um vinho típico, com a adição de uma aguardente vínica pura e limpa a oferecer-lhe um caráter profundamente distinto ao vinho obtido de castas tipicamente portuguesas, possibilita a construção de bebidas com maior profundidade. Experimente por exemplo aliar um bom vinho do Porto aos aromas botânicos do gin, o despertar vigoroso de um xarope de canela e, por fim, o toque frutado de uma conserva de framboesa, e estará perante uma bebida que tem tanto de moderno como de natalício - e o Natal está mesmo aí a chegar.

Com ou sem festividades tradicionais, a verdade é que os novos hábitos de consumo de vinho do Porto são tão naturais como a sua alma antiga. A ligação à gastronomia, que já aqui foi referida, é lógica, e se não acredita experimente fazer uma redução de vinho do Porto para elevar o estatuto dos seus pratos de carne. Mas a sua ligação aos momentos de convívio ainda o é mais, e não queremos desafiar a lógica, pois não?