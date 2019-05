Continente Bom Dia abre hoje em Marrazes com 52 postos de trabalho

Dar trabalho a 52 pessoas e facilitar o acesso a produtos de "grande qualidade a preços acessíveis" são dois dos objetivos do novo Continente Bom Dia, que abre hoje em Marrazes, Leiria.

Embora exista já um Continente no Leiria Shopping, a sul da cidade, houve necessidade de complementar a oferta com outro espaço a norte. Na lógica de proximidade à população cultivada pelo Continente, Marrazes ganha "uma loja com 1555 metros quadrados, que tem todas as áreas que comercializamos, numa escala mais reduzida", diz o diretor de operações Continente Bom Dia, Amaro Amaral.

Este responsável salienta a presença dos frescos, de uma garrafeira de referência, de uma perfumaria "alargada, onde se destaca a marca própria MyLabel" e "uma oferta interessante no bazar, nomeadamente da Kasa". Este espaço tem ainda uma cafetaria, uma loja Wells, uma Note e um parque para mais de 150 carros. A loja também terá uma vertente social inserida na Missão Continente, que promove, entre outros, o combate ao desperdício alimentar, através de doações. Neste caso, o apoio vai para a AMITEI - Associação de Solidariedade Social de Marrazes.

Com esta, são já 112 as lojas Continente Bom Dia no país.