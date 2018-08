Chegou o carro da geração Millennial

Todas as gerações têm um ícone, mas a geração Y (perdão, geração Millennial) é o seu próprio ícone. Quando lutam por algo, lutam em conjunto, fazem as suas próprias tendências e procuram aquilo que transforma as suas vidas em algo especial. Vemos esse caráter único até na maneira como escolhem os seus carros, que são audazes mas conscienciosos, práticos mas com um estilo marcado. Podem ser pequenos ou grandes - pouco importa - mas os detalhes devem ser personalizáveis. O desenho quer-se arrojado e o interior espaçoso passa à frente da concorrência, de dia e de noite.

O melhor exemplo disso é o T-Roc. É o carro, assinado pela Volkswagen, que tão bem representa a geração nascida do início da década de 1980 até meados da década de 1990. As características rebeldes estão todas lá: o look aventureiro, a lateral musculada e, claro, a pintura bicolor que se distingue da multidão. Sem esquecer as linhas pioneiras e o tejadilho estilo coupé.

A luz diurna integrada no para-choques dianteiro também não passa despercebida. Os holofotes estão sobre o ecrã no centro do tablier que está pronto a ser ligado a um smartphone. Do rádio, passando pelo GPS, não faltam aplicações que lhe vão dar informações do veículo onde quer que esteja. Quando tem de efetuar a próxima revisão? Qual é a quantidade de combustível disponível no depósito de combustível? Basta aceder ao portal da marca à distância de um clique. Nunca mais vai ter de conduzir offline.

Mas o que aproxima tanto o T-Roc da geração internet? Talvez as 600 combinações possíveis entre cor exterior, tejadilho e cor do tablier. Ou mesmo a produção nacional, na fábrica da Autoeuropa, em Palmela. Ah, claro, e o preço atrativo proposto a partir de 23.275 euros com motor a gasolina e a partir de 27.473 euros com motor Diesel.

Como companheiro do mundo urbano, é um carro que preza os momentos de lazer de um fim de semana em família e oferece cinco lugares com um compartimento de bagagem até 445 litros. Na estrada, é tão eficiente e flexível quanto os millennials exigem. Para além dos seis motores TSI e TDI, o T-Roc é equipado com sistema de deteção de peões e função de travagem de emergência em cidade.

O assistente de mudança de faixa de rodagem com sensor de ângulo morto, incluindo o assistente de saída de estacionamento, explica porque é que a Volkswagen tem o carro favorito dos nascidos no mundo tecnológico. Um automóvel perfeito para uma geração que olha a meios, até ao mais ínfimo pormenor da condução ao design, para atingir os fins.