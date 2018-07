Um sorriso de excelência

Passamos por inúmeras pessoas diariamente. Tropeçamos nelas e pedimos desculpa, deixamo-las passar à nossa frente, na fila do supermercado, ou à entrada do elevador. No nosso frenesim diário o contato com as pessoas é inevitável. Grande parte das vezes, até sabe bem, sentimo-nos melhor, partilhamos um sorriso e ficamos à espera que nos retribuam.

E o que seria da vida sem sorrisos? Numa entrevista de emprego ou quando fechamos um negócio, o sorriso é importante no estabelecimento das relações, na transmissão de confiança e na criação de empatia. É a chave das relações pessoais e também profissionais. E é também uma das formas mais simples e eficazes de comunicar usando o silêncio.

Tendo o sorriso um tão forte impacto na vida de todos nós, não deve nem pode ser descurado. Ao investir na saúde oral, estamos a investir numa vida melhor. A base de um sorriso bonito é uma boca saudável e essa é uma das funções e objetivos da medicina dentária - promover e criar sorrisos saudáveis e funcionais.

Como cada caso é um caso, a MALO CLINIC é eximia em cuidar do nosso sorriso. É atualmente o grupo de saúde com maior pegada geográfica, presente nos seis continentes, em 21 países e 65 cidades, para além de estar equipada com tecnologia de ponta, possuir o know-how e a experiência de uma equipa de especialistas multidisciplinares que atuam nas diferentes áreas da medicina dentária.

Desde a Implantologia (substituição de dentes perdidos), à Periodontologia (diagnóstico e tratamento das doenças que afetam as gengivas ), Ortodontia (trata a má oclusão, ou seja, problemas no alinhamento dos dentes e desarmonias dentofaciais), Odontopediatria (tratamento de crianças) entre tantas outras de extrema importância e que a maioria de nós nem lhes reconhece o nome, de tão complexos que são.

Mas uma coisa é certa, na MALO CLINIC sabemos que estamos nas mãos certas e especializadas onde cada um sabe exatamente qual a sua função e onde todos se complementam para que o resultado do seu sorriso seja um sucesso e supere todas as expectativas. Aqui, todos os seus sonhos se tornam realidade, sem esquecer o mais importante: a saúde.

Quer seja a substituição de dentes perdidos, tratamento de alterações dentárias, mau hálito, lesões e patologias orais, restauração de dentes, manutenção, ou mesmo a manutenção da saúde oral das crianças que antes de conseguirem ver, aprendem a sorrir, porque sabem intuitivamente que esse mecanismo vai ser essencial para o seu crescimento.

A MALO CLINIC aposta na inovação e na excelência. E, mais do que corrigir imperfeições, tem a capacidade de transformar a vida, de quem por ali passa. A somar à confiança e coragem que dedica todos os dias aos seus pacientes, é uma clínica que nos transmite segurança e nos dá garantias, além da compaixão que tem tido com os mais desfavorecidos ao longo de mais de duas décadas. Todos os meses, em canal aberto, são apresentados dois casos complexos de pacientes a quem a MALO CLINIC oferece o tratamento e que, mais do que um novo sorriso, oferece um novo começo.

Uma clínica que pensa em si, no seu sorriso e sobretudo no seu bem-estar. Por falar nisso, quantas vezes já sorriu hoje?