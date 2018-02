Pub

Wuant, Windoh, SirKazzio e D4rkFrame sobem ao palco do Super Bock Digital Stage, dedicado aos fenómenos de entretenimento online.

Já não vivem todos na mesma casa, mas vão passar pelo mesmo palco no Rock in Rio. Os Youtubers D4rkFrame, SirKazzio, Windoh e Wuant inauguram o Super Bock Digital Stage, dedicado ao entretenimento online, no festival que se realizada no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

As datas, divulgadas oficialmente pela organização do Rock in Rio, são estas:

23 de junho - Wuant

Paulo Borges, nome verdadeiro do Youtuver, começou nos videojogos, atualmente diz-se "mestre do humor negro". Tem 2,6 milhões de subscritores e 669 milhões de visualizações.

24 de junho - Windoh

Diogo Figueiras quer experimentar uma carreira na música. Tem 1,1 milhão de subscritores e cerca de 100 milhões de visualizações no seu canal.

29 de junho - SirKazzio

Anthony Sousa é o nome verdadeiro de SirKazzio, aquele que é considerado como o maior YouTuber português. Tem 5 milhões de subscritores e 914 milhões de visualizações acumuladas. Começou por fazer vídeos sobre jogos, e procura criar conteúdos para o público -- jovens - que o seguem.

30 de junho - D4rkFrame

António Ramos faz vídeos a partir das suas experências loucas, vlogues, desafios, videojogos, dicas de lifestyle e humor. 3,6 milhões de subscritores seguem os seus vídeos no YouTube. Soma 444 miilhões de visualizações.

Tanto D4rkFrame como Windoh marcaram presença na edição brasileira do Rock in Rio.

O palco digital nasceu na edição brasileira do Rock in Rio, em setembro de 2017 (transformando-se num evento fixo mesmo em ano de pausa do festival) e em Portugal pretende tirar os Youtubers dos ecrãs onde se tornaram conhecidos e levá-los para o palco, frente a frente com o público.

"O digital já não é uma tendência, é uma realidade. Grande parte do conteúdo de entretenimento é consumido online, por diferentes tipos de público e diferentes gerações. A música e as séries são um exemplo. E a proposta do Super Bock Digital Stage é trazer para dentro do RiR mais um conteúdo de entretenimento que o nosso público gosta, promovendo agora um contacto e direto com estes youtubers, que são hoje verdadeiros influenciadores digitais e produtores de conteúdo consumido pelo público mais jovem", afirma Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio.

"Os espetáculos que vão compor este palco são absolutamente inéditos. É a primeira vez que os youtubers vão transformar um conteúdo seu numa performance ao vivo, que premeia a interação direta com o público. E vai haver também espaço para dança, cinema e tantas outras apresentações", completa Roberta, filha do fundador do Rock in Rio, Roberto Medina.

A par das apresentações dos YouTubers, conhecidos por terem vivido juntos naquela que ficou conhecida como a Casa dos YouTubers, está a ser preparada uma programação de música, cinema, dança e outras performances.

Além deste palco, a Cidade do Rock, como é conhecido o recinto do festival, instalado no Parque da Bela Vista. em Lisboa, haverá um Pop District, celebrando a cultura pop e os seus ícones.A EDP Rock Street África dedica-se à música do mundo e, pela primeira vez, haverá um Time Out Market Rock in Rio, com o objetivo de levar experiências gastronómicas diferentes ao RiR, com restaurantes como O Prego da Peixaria, Sea Me, Asian Lab e Manteigaria - Fábrica de Pastéis de Nata - e espaços da autoria dos chefs portugueses Alexandre Silva, Henrique Sá Pessoa, Marlene Vieira e Vítor Sobral.

Os bilhetes diários para o RiR custam 69 euros. O passe para o segundo fim de semana vale 117 euros, disponíveis (lojas FNAC, bilheteira.fnac.pt, Blueticket.pt, Festicket e Ticketmaster). O passe do primeiro fim de semana está esgotado.

Muse, Bastille, Haim, Diogo Piçarra, Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta, Agir, The Killers, The Chemical Brothers e TBC são nomes já confirmados do cartaz do festival.