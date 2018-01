Pub

A banda norte americana regressa a Portugal num concerto marcado para dia 13 de julho no Palco Sagres.

O trio formado por Ira Kaplan, Georgia Hubley e James McNew, volta à estada e à primeira digressão europeia desde o lançamento do mais recente álbum Stuff Like That There, de 2015. A 13 de julho atuam no festival NOS Alive, foi hoje anunciado pela organização.

Os Yo la Tengo juntam-se aos nomes já confirmados: At The Drive In, Beatriz Pessoa, Bernardo, Chvrches, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Future Islands, Khalid, Mallu Magalhães, Marmozets, Minta & The Brook Trout, Pearl Jam, Perfume Genius, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag'n'Bone Man, Real Estate, Surma, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club e Wolf Alice.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O NOS Alive"18 está marcado para os dias 12,13 e 14 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.

Os passes de três dias e o diário para dia 14 estão já esgotados.