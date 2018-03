Pub

Xutos & Pontapés voltam à Bela Vista para homenagear Zé Pedro e cantar músicas novas.

Foi ao som de Fim do Mundo, uma canção nova, que os Xutos & Pontapés anunciaram a sua participação do próximo Rock in Rio Lisboa. O grupo sobe ao Palco Mundo no dia 29 de junho, no mesmo dia em que tocam James, The Chemical Brothers, The Killers, Manel Cruz e Capitão Fausto. Esta será a oitava vez que os Xutos tocam no festival que vai também na sua oitava edição, o que faz do grupo português um totalista absoluto. E mais do que isso até, porque para além de estarem em todas as edições lisboetas, os Xutos & Pontapés estiveram também uma vez na edição do Rio de Janeiro, em 2011, subindo ao palco com os brasileiros Titãs.

No entanto, como sublinha Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, este não será apenas "mais um concerto dos Xutos no Rock in Rio". Por um lado, esta será a primeira vez que eles tocam na Bela Vista sem Zé Pedro, o guitarrista falecido em novembro do ano passado, e só por isso já seria um momento especial. "É claro que vamos homenagear o Zé, apesar de eles já estarem a fazer concertos, este é um momento de muito sensibilidade e queríamos prestar-lhe a nossa homenagem no Rock in Rio", explica Roberta Medina.

Mas, por outro lado, "este não será um concerto de tributo", garante a produtora. "Queremos trazer para o palco a alegria do Zé Pedro. Vamos fazer aquilo que ele quereria que fizéssemos, que é um grande concerto, com os olhos postos no futuro. Foi isso que ele nos ensinou. Por isso, este concerto será uma celebração da amizade e do futuro. Com a certeza de que o Zé Pedro nunca vai deixar de fazer parte dos Xutos & Pontapés."

É por isso bastante significativo que a canção nova, que simboliza a nova vida dos Xutos, se chame Fim do Mundo. Ou como explica Tim, o vocalista da banda: "Certas coisas impõem-se por si, esta canção é uma delas. Neste tema, o Zé Pedro já não toca... É sobre a fragilidade da vida. Foi de escrita imediata, uma compressão do percurso que dizem que nos passa pelos olhos em certo momento. A produção do João Martins ajudou a criar uma atmosfera especial, solitária, que serve a canção, que é tão simples".

O Rock in Rio Lisboa realiza-se nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho. No cartaz estão confirmados nomes como Muse, Bastille, Bruno Mars, Katy Perry, Jessie J. e Demi Lovato, entre muitos outros. Nesta edição, o festival acentua a sua componente de grande evento de entretenimento, onde a música tem um papel importante mas é uma entre muitas outras atrações. Uma das mais aguardadas é o Super Bock Digital Stage, um palco para influenciadores como Wuant, SirKazzio, Windoh, Rick Fazeres e muitos outros. Na mesma noite em que atuam os Xutos, irá realizar-se no recinto a festa Revenge of the 90"s.