Os fãs de Woody Allen, Martin Scorsese e James Cameron vão ter direito a uma série de especiais destes grandes cineastas no TVCine.

É um acontecimento televisivo.A partir do próximo dia 7 os canais TVCine & Séries apostam em grandes cineastas e num modelo de maratona. Neste janeiro os domingos são infinitos, com o dia todo dedicado ao cinema de três nomes fundamentais do melhor cinema americano.

Woody Allen, Martin Scorsese e James Cameron são os alvos de retrospetivas significativas. A primeira delas será no dia 7, com uma maratona Woody Allen a ter lugar no TVC 2 a partir das 12.40 com Bananas, comédia em que se testemunha o humor satírico deste cineasta.

Nesta maratona cabem também ABC do Amor, Annie Hall, Manhattan, Tudo Pode Dar Certo (um dos poucos filmes falhados do cineasta...), Vais Conhecer o Homem dos Teus Sonhos e, a fechar, Café Society, brilhante reencontro de Allen com uma ideia de comicidade nostálgica.

No domingo seguinte, dia 14, também na TVC 2, encontro marcado com Martin Scorsese, um dos cineastas mais populares entre nós. Um especial que começa com um documentário realizado por si e por David Tedeschi para a HBO, Uma Discussão com 50 Anos, seguindo-se uma preciosidade cinéfila, o seu primeiro filme, Quem Bate à Minha Porta?, de 1967. Nesta maratona estão incluídos clássicos como Alice Já não Mora Aqui, The Departed e Tudo Bons Rapazes. Às 00.25, termina em beleza com o seu último filme, Silêncio. Oportunidade para redescobrir um cineasta que para o ano terá concluído o muito aguardado The Irishman, com Al Pacino e De Niro.

Para 21 janeiro, o TVC 4 tem preparado um especial James Cameron, um dos grandes cineastas americanos. Um especial muitíssimo bem pensado que arranca logo de manhã com um dos títulos menos conhecidos da sua obra, Piranha 2 - O Peixe Vampiro, a sua estreia no cinema. Seguem-se Aliens - O Rencontro Final, Abismo (versão longa), Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento, A Verdade da Mentira, Titanic e, a finalizar, Avatar. Um lote de propostas que nos ajudam a perceber a vitalidade do verdadeiro rival de Steven Spielberg. James Cameron, contra tudo e contra todos, desenhou uma nova paisagem de estimulante entretenimento em Hollywood. Se os dias fossem maiores, acreditamos que neste dia Cameron incluiria ainda os documentários Ghosts of the Abyss e Aliens of the Deep.

Os TV Cine preparou ainda uma maratona em torno de Tom Hanks. O ator que estará nos cinemas com The Post terá a rodar pelo TV Cine 2 seis filmes-chave da sua carreira, incluindo Milagre no Rio Hudson, um dos seus últimos grandes momentos.