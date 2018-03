"Westworld" 2: criadores mostram mundo Samurai e revolta dos hóspedes artificiais

Pub

No South by Southwest, os criadores da série de culto da HBO mostraram um clip exclusivo da segunda temporada e até trouxeram um convidado surpresa: Elon Musk

O final da temporada de estreia de "Westworld" trouxe revelações surpreendentes e o prenúncio daquilo que já se esperava desde o início: os "hóspedes" do mundo artificial de Sweetwater, que sangram e sentem mas não são humanos, começam a ganhar consciência daquilo que lhes está a acontecer. O que os criadores da série mostraram no festival South by Southwest foi um clip exclusivo da segunda temporada que confirma os desejos mais intensos dos fãs de "Westworld."

"A Dolores finalmente ganha poder sobre si própria, mas há muitas questões sobre como usá-lo", explicou a co-criadora da série, Lisa Joy, no painel que reuniu criadores e atores no SXSW. "Não há respostas claras nem deveres no caminho deles. A segunda temporada vai tornar-se uma lente mutável sobre quem merece a nossa simpatia."

No clip partilhado sobre a temporada que estreia a 22 de abril, foram mostradas cenas do mundo Samurai, Shogun World, no qual a personagem Maeve Millay terá um papel fundamental. A "hóspede" mais arrojada de Sweetwater aparece numa zona de guerra, envergando vestes tradicionalmente japonesas e rodeada de samurais. A imagem arrancou os aplausos mais entusiastas da audiência no South by Southwest.

"Eu sentia que conhecia esta personagem melhor que ninguém e tinha a crise existencial sob controlo, mas a segunda temporada ensinou-me muito", revelou Thandie Newton, a atriz que dá corpo a Maeve. Muitas das decisões tomadas por Lisa Joy e Jonathan Nolan, o outro criador, deixaram-na furiosa porque não queria que Maeve seguisse aquele caminho. "Quando pensamos que sabemos quem somos, somos destruídos uma e outra vez e continuamos a acordar. Foi uma experiência dolorosa, através da Maeve, sentir o quão difícil é chegar à vida, acordar."

Este tema de uma experiência de interpretação que transbordou para a psique e a vida pessoal foi ecoado por Evan Rachel Wood, a protagonista da série que interpreta Dolores Abernathy. "Sempre disse que este papel mudou a minha vida e transformou-me", referiu a atriz. "Não dá para nos prepararmos mentalmente. A crise existencial é muito real", admitiu. "Eu não sabia o que era em cima e o que era em baixo no final da [segunda] temporada."

Quando o moderador perguntou às duas atrizes como era serem mulheres a liderar a série como protagonistas, Thandie Newton explodiu: "É normal! É normal ser poderosa!", gritou, exasperada com o facto de isto ainda ser discutido.

Thandie ressalvou, no entanto, que a experiência com os atores nesta série é diferente daquilo a que assistiu toda a sua carreira. "Estou na indústria há 30 anos e vi o quão difícil é para os homens estarem num ambiente em que as mulheres assumem o controlo", explicou. "Nunca senti essa vibração de masculinidade aqui. Mas vi isso em todos os outros estúdios, uma atitude de "eu sou o homem têm de me pagar mais"", afirmou.

Os dois atores presentes, James Marsden (que interpreta Teddy Flood) e Jeffrey Wright (Bernard Lowe), confirmaram. "É isso que nos parece certo, sentimos que somos uma família. Não há nenhuma dinâmica de poder", disse Marsden.

"A primeira temporada foi estabelecer as regras do sítio. A segunda destrói-o completamente", resumiu Wright. Este "apocalipse" da inteligência artificial foi discutido de forma alargada, porque é um tópico que começa a permear a indústria tecnológica. "Houve momentos enquanto filmávamos a segunda temporada em que o meu telemóvel me assustava", confessou Wright.

"Já estamos a vivê-lo", disse Jonathan Nolan, referindo-se ao apocalipse tecnológico. "O erro que cometemos é que estamos à espera do momento incipiente em que a IA se vai tornar mais inteligente que nós", referiu. "Não é necessária IA muito inteligente para manipular o Twitter e o Facebook. Já tirámos o génio da lâmpada. O criador de "Westworld" avisou também que "se tivermos o mesmo descuido com a IA que temos com as redes sociais, estamos lixados."

A sessão fechou com um convidado surpresa, alguém que também tem avisado para os perigos da inteligência artificial: Elon Musk, o CEO da Tesla e da SpaceX. Musk falou brevemente sobre o projeto de tornar a humanidade numa espécie inter-planetária, e foi revelada então uma curta feita pelos criadores de "Westworld" sobre o lançamento do Falcon Heavy para o Espaço com um Tesla Roadster a bordo.

A presença de Musk foi tão sensacional que a organização do South by Southwest decidiu fazer uma sessão de perguntas e respostas improvisada este domingo, antes da keynote de Melinda Gates.