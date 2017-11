Pub

"Peter Pan" estreia-se hoje, sexta-feira, 17 de novembro, no Estoril com participação especial de Ruy de Carvalho.

Peter Pan voou, primeiro, nos céus do átrio central do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, no dia 9 de setembro. Nessa altura, o espaço recebia a exposição O Mundo Fantástico de Paula Rego, que incluía a série de quadros da artista portuguesa sobre a história infantil Peter Pan, e foi a partir deles que o Teatro Experimental de Cascais (TEC) criou um espetáculo que era um evento único. Mas a experiência correu tão bem que o encenador Carlos Avilez decidiu trazer Peter Pan para voar também no Teatro Mirita Casimiro, no Estoril.

Num palco azul, completamente azul, como o céu, vão-se recriando o quarto das crianças da família Darling, a Terra do Nunca, onde vivem os alegres Rapazes Perdidos, e os mares revoltos onde navega o Capitão Gancho e o temível crocodilo. "A inspiração adveio das gravuras da série Peter Pan que a Paula Rego nos apresenta, de uma forma fantástica e violenta, cruel e sonhadora. Procurei o equilíbrio entre o mundo infantil e cruel e o mundo adulto, fantasioso e secreto", explicou Fernando Alvarez, na altura da estreia.

Da mesma forma, todo o espetáculo é assumidamente inspirado nas imagens da pintora, garante Carlos Avilez. Há momentos em que os quadros são projetados ao fundo e recriados pelos atores à nossa frente. O espetáculo parte do texto original de James Matthew Barrie, adaptado por Miguel Graça, para contar a história do menino que não queria crescer. "É tão atual", comenta o encenador. "A peça tem uma profundidade enorme. É o dilema de todos nós: ninguém quer envelhecer e morrer, e todos queremos esquecer as coisas más. É muito fascinante aquela ideia de podermos ir para a Terra do Nunca, onde podemos ser felizes. E voar. Voar é aquela sensação que toda a gente gostaria de experimentar."

Há pormenores deliciosos nesta adaptação - como, por exemplo, a Fada Sininho (assim como todas as outras fadas) ser interpretada por um rapaz de vestido colorido, ou o enorme crocodilo ser um bicho colorido e nada assustador.

O ator Ruy de Carvalho tem uma participação especial como narrador do espetáculo, praticamente sempre em cena, sentado num carrinho, e dirigindo-se à plateia. Com 52 anos de vida completados nesta semana, o TEC mantém um elenco jovem e sempre renovado graças à escola de teatro. Neste caso, os protagonistas são José Condeça (Peter Pan) e Bárbara Branco (Wendy).

Informação útil:

Peter Pan

Teatro Experimental de Cascais

Teatro Mirita Casimiro, Estoril

Até 23 de dezembro

Bilhetes: entre os 5 e os 10 euros