Verdade, poder e dinheiro. Os desafios do jornalismo discutem-se em Lisboa

Jornalista não é notícia e por isso há assuntos que quase sempre escapam a quem está desse lado a ler. Abra-se uma exceção nestes dias em que cerca de 800 profissionais de mais de 70 países se encontram no Pátio da Galé, em Lisboa. A caminho da realidade aumentada é o tema geral do encontro. Ontem falou-se muito de tecnologia, hoje fala-se de personalização, amanhã de monetização, isto é, como tornar o negócio de dar notícias sustentável. Como chegar aos leitores? Quais os desafios que o jornalismo enfrenta em 2018?

"Os desafios não são os mesmos de há décadas, mas são desafiantes numa sociedade democrática e tolerante", disse Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, anfitrião do encontro, falando aos participantes no Pátio da Galé, na Praça do Comércio. Durante a tarde falou-se de inovação tecnológica nos media, dos temidos, mas reais, bots que podem fazer o que seres humanos não fazem ou influenciar eleições, blockchain e algoritmos.

A maioria dos jornalistas vem dos Estados Unidos e do Reino Unido. Seguem-se França, Portugal (jogando com o fator casa), Noruega, Alemanha, Espanha e Brasil. O número de homens supera o de mulheres, dizem as estatísticas da GEN Summit, uma organização sem fins lucrativos que tem aqui a sua sétima reunião.

Durante a tarde, Matt Cooke, do Google Labs, falou sobre as ferramentas que o motor de busca criou para servir os jornalistas. Das tendências ao Google Earth, passando por pequenos projetos que estão a ser desenvolvidos por The New York Times, The Guardian ou Google Austrália. Entre palestras e masterclasses, o DN lançou a tal pergunta: qual o maior desafio que o jornalismo enfrenta? "Só uma pergunta, e simples", brincou a norte-americana Dawn Garcia, diretora das bolsas de jornalismo John S. Knight, na Universidade de Stanford.

O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS

Dawn Garcia

Diretora das bolsas John S. Knight da Universidade de Stanford, EUA

"Há muitos grandes desafios. Um dos maiores é responsabilizar o poder. Há poucos repórteres para fazer a cobertura necessária de pessoas no poder, escrutinar o seu poder, perceber o que se está a passar a todos os níveis do governo, dos negócios e das plataformas de poder. Confiança e credibilidade é outro grande assunto, porque há muitos mal-entendidos. Alguns são culpa dos media, outros não, mas é preciso ter os jornalistas por perto a fazer o trabalho que têm de fazer. E vou nomear um último: o financiamento. Os velhos modelos estão simplesmente falidos e algumas pessoas estão a demorar demasiado tempo a entender e a pôr pensos rápidos no assunto, mas não vai resolver. Precisamos de gente criativa e não vai haver apenas um modelo, há vários que podem funcionar e é excitante ver o que podemos fazer."

Ides Debryne

Editor executivo do Journalismfund.eu, Bélgica

"A questão com que me estou a debater agora é a de como estimular o jornalismo investigativo na Europa (a um nível europeu)."

Shazna Nessa

Editora de imagem do Wall Street Journal

"O principal desafio é mudar. Ajustarmo-nos à mudança. Ainda usamos demasiado texto e temos de trabalhar para estes dispositivos [mostra o telefone]. Usar mais informação visual, não apenas para ter melhor apresentação ou aligeirá-la, mas por-que há informação que se comunica melhor assim."

Nick Wren

Coordenador de departamento de novas parcerias, Facebook, Reino Unido

"O desafio para as organizações é encontrar um modelo sustentável, mas existe outro - e ambos estão relacionados - que é focar na audiência e não apenas no tráfego. As organizações que vemos a saírem-se mesmo bem dedicaram equipas à audiência e penso que isso continuará a ser um grande desafio nos próximos anos. Não é tudo uma questão de números, há a empatia. Criar-se uma relação entre os valores dos leitores e os das marcas. Criar comunidades e conhecer bem a audiência."

Ximena Vilagrain

Jornalista de dados, El Intercambio, Guatemala

"Creio que o desafio é encontrar formas de financiamento para projetos de profundidade. Fazer bom jornalismo é caro e aparentemente não é rentável, porque não vende tanto no modelo digital atual dos meios. O repto é encontrar um modelo de financiamento que permita fazê-lo."

Matt Cooke

Coordenador do departamento de parcerias e formação do Google News Lab, Reino Unido

"Como antigo jornalista da BBC, penso que é ter informação correta, que os factos estão certos, a verificação. A informação local também é desafiante. Existe uma grande necessidade de ter informação local, sustentável."