O palmarés desta 15.ª edição, anunciado esta noite, é liderado pelos brasileiros Juliana Antunes, com Baronesa, e Gustavo Vinagre, com Lembro Mais dos Corvos, duas longas de estreia, tal como aconteceu em 2017, na altura com Viejo Calavera do boliviano Kiro Russo e Encontro Silencioso, do português Miguel Clara Vasconcelos.

Os dois jovens realizadores brasileiros venceram ex-aequo os dois principais prémios: Grande Prémio de Longa Metragem Cidade de Lisboa e o Prémio Especial do Júri TVCine & Series.

A obra de estreia de Juliana Antunes, Baronesa, já premiada em vários festivais internacionais, é um filme de mulheres, sobre mulheres que vivem em bairros periféricos da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, com nome de mulher. As protagonistas, Leid e Andreia, vivem em "Juliana". Segundo a realizadora - que liderou uma equipa maioritariamente feminina, de amigas - o filme mostra "a mulher olhando para a mulher sem as tintas da delicadeza, do sentimental e toda aquela moldura edulcorada da tal e tradicional feminilidade".

A pesquisa para este filme começou em 2012 como trabalho de conclusão de curso no Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte, e teve na montagem a preciosa ajuda de Affonso Uchoa com quem Juliana trabalhou na longa Arábia, que em 2017 recebeu o Prémio Especial do Júri.

Gustavo Vinagre, que em 2017 marcara presença no IndieLisboa com a curta Os cuidados que se tem com o cuidado que os outros devem ter consigo mesmos, voltou este ano ao festival lisboeta, desta feita com Lembro Mais dos Corvos, a sua primeira longa, totalmente dedicada a uma das protagonistas dessa curta, a atriz trans Júlia Katharine.

Nas curtas, os vencedores foram a alemã Réka Bucsi com Solar Walk (Grande Prémio do concurso internacional) e o português João Viana, com Our Madness. Ambos marcaram presença na última Berlinale.

Todo o palmarés

Grande Prémio de Longa Metragem Cidade de Lisboa

EX-AEQUO

Baronesa, de Juliana Antunes

Lembro Mais dos Corvos, de Gustavo Vinagre

Prémio Especial do Júri canais TVCine & Series

EX-AEQUO

Baronesa, de Juliana Antunes

Lembro Mais dos Corvos, de Gustavo Vinagre

Grande Prémio de Curta Metragem

Solar Walk, de Réka Bucsi

Prémio Silvestre para Melhor Curta Metragem

Braguino, Clément Cogitore

Prémio Turismo de Macau para Melhor Animação

Rabbit's Blood, de Sarina Nihei

Prémio Turismo de Macau para Melhor Documentário

La bonne education, de GuYu

Prémio Turismo de Macau para Melhor Ficção

Matria, de Álvaro Gago

Prémio Allianz para Melhor Longa Metragem Portuguesa

Our Madness, de João Viana

Prémio Dolce Gusto para Melhor Curta Metragem Portuguesa

Os Mortos, de Gonçalo Robalo

Prémio Melhor Realizador para Longa Metragem Portuguesa

André Gil Mata pela A Árvore

Prémio Novo Talento FCSH/Nova

Amor, Avenidas Novas, de Duarte Coimbra

Prémio Novíssimos Walla Collective + Portugal Film

Infância, Adolescência, Juventude, de Rúben Gonçalves