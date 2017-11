Pub

Estreia hoje uma bela surpresa vinda dos estúdios Disney/Pixar. "Coco" é uma animação que recupera a qualidade dos clássicos.

Não se estava à espera disto. Coco surgiu na paisagem das mais recentes produções da Disney/Pixar, e no próprio contexto geral do cinema de animação do ano, como um surpreendente bálsamo, em tempos de fraca colheita. Já era altura dos estúdios recuperarem alguma inspiração, depois da pouco entusiasmante sequela de Carros...

Além da história alicerçada na especificidade cultural do México, este novo filme dos estúdios, com assinatura de Lee Unkrich (Toy Story 3) e Adrian Molina, é um fundamental regresso ao virtuosismo da fantasia que caracteriza os clássicos da Disney. E, muito importante também: não esquece os valores que sustentam uma boa fábula.

Razões de sobra para não perder de vista aquele que será um dos mais recomendáveis programas deste Natal para as famílias, mesmo que não tenha um Pai Natal ou renas. Em jeito de cumprimento desse espírito da época, o filme de Unkrich e Molina é antecedido pela curta-metragem Frozen: Uma Aventura de Olaf.

A família está, aliás, na base da narrativa de Coco. Este título não se refere ao protagonista, mas à sua bisavó, que vemos sempre sentada numa cadeira de rodas, de sorriso plácido entre as rugas, e com a memória a desvanecer. Miguel, de 12 anos, é então o rapazinho mexicano que vamos seguir nesta jornada pela concretização de um sonho.

Nascido numa família de sapateiros, no seio da qual não se pode sequer ouvir falar de música - uma hostilidade que remonta ao trisavô de Miguel, acusado de abandonar a família para se tornar músico -, o menino vai fazer de tudo para quebrar essa maldição. Porquê? Porque o seu grande desejo é justamente vir a ser músico de mariachi, à semelhança do seu ídolo, Ernesto de La Cruz, que toda a cidade de Santa Cecilia venera.

Chegado o Dia dos Mortos, essa importante tradição mexicana que celebra a vida dos antepassados, Miguel decide aproveitar o ambiente de festa para mostrar o que vale... Mas o som da guitarra que tem nas mãos não soará para os vivos: o menino passa para a Terra dos Mortos com apenas um toque nas cordas, iniciando uma aventura fantástica pelo desconhecido. A visão que temos desse lugar é simplesmente encantadora, entre a expressão gótica e romântica, cheia de cor e vida, apesar de todos os habitantes serem esqueletos. É aqui que Miguel vai descobrir os segredos da sua família (justificando o título Coco), e, entre outros simpáticos mortos, conhecer Frida Khalo!

Todas as referências são bem-vindas ao folclore das imagens, e mesmo o elenco de vozes reflete uma espécie de compromisso com a sugestão da língua. A saber, há uma preocupação de autenticidade - com o inglês a manter um traço espanhol - que enriquece a versão original, onde encontramos, por exemplo, os registos de Gael García Bernal e Benjamin Bratt, para além do esmerado Anthony Gonzalez, que é a voz do pequeno Miguel.

Filme de genuína textura emocional, com admiráveis momentos musicais e um toque de humor, Coco é uma bela demonstração de como a arte de contar histórias ainda está bem viva. A sua criatividade, a que se alia uma dimensão afetiva e humana, é uma resistência natural ao simplismo de várias das animações de indústria que têm chegado às salas, repletas de ação e com muito pouco para dizer.

Além disso, há uma atualidade que fervilha dentro deste fortíssimo imaginário cultural, que embate no discurso de Donald Trump sobre a construção do muro entre o México e os Estados Unidos... Pois bem, uma das mais bonitas imagens deste filme é a de uma ponte. E o caminho para os Óscares está aberto.