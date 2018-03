Pub

O Orfeão de Leiria mostra as diferentes culturas dos alunos no projeto Abraç"Artes, que convoca as famílias à escola (e ao palco)

"A terra delas já é Portugal, mas também não quero perder aquele país", diz Tatiana Gurskaya a propósito das suas duas filhas. A russa, que vive há nove anos em Portugal, é uma das protagonistas do projeto Abraç"Artes - Interculturalidade do Orfeão de Leiria Conservatório de Artes. Com apoio do Alto Comissariado para as Migrações, da Fundação Aga Khan, e do ministério da Educação, o projeto convocou as famílias estrangeiras a trazer a sua cultura para aquela instituição de Leiria onde há alunos do Egito, da Bielorrússia, Ucrânia, Rússia, Brasil, e Chile.

Era sexta-feira à noite e, num ápice, os lugares sentados desapareciam no Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, antiga Igreja da Misericórdia e antes dela uma sinagoga. Maslenitsa, a despedida do Inverno estava prestes a começar. Resultado dos encontros entre o Orfeão de Leiria e a comunidade russa, o espetáculo dava a escutar o compositor Anton Rubinstein, ou um coro de crianças maioritariamente portuguesas cantar a tradicional Valenski.

Violetta, a filha mais velha de Tatiana, que tinha dois anos quando os pais chegaram a Portugal e o percorreram até escolherem Leiria para se fixarem, foi a solista. "Ela participa em concursos nacionais, da nossa terra, aqui em Portugal, e este ano vai à Alemanha cantar num concurso lá", conta Tatiana, que dançou Gadalka.

A roupa que as professoras Eunice Caetano, de dança, e Mariana Baltazar, de música, usavam foram emprestadas por Tatiana, que até crepes fez, para dar a conhecer essa tradição a que os russos chamam Maslenitsa, em que se despedem do Inverno e se preparam para a quaresma.

Na plateia há uma comunidade de russos e ucranianos que sorri entre si quando nomes como os de Vitória Goyvanyuk, aluna ucraniana de dança, ou de Dinara Tonkikh, estudante de violino russa, são pronunciados. A mãe desta última chamou à filha mais nova Leiria, em homenagem à cidade para onde se mudaram em 2015. Dinara acredita que os seus colegas já conheciam parte da cultura russa, pois faz parte do cânone clássico, mas, continua, este projeto pode aprofundar esse conhecimento, "e talvez um dia vão querer ir lá", alvitra.

Mário Teixeira, maestro daquela noite e diretor artístico de música do Orfeão de Leiria, conta que a segunda fase do projeto prevê alargá-lo a mais escolas da cidade, à procura de mais representantes de comunidades imigrantes. Conta ainda que descobriram que uma das mães envolvidas no projeto, ucraniana, "tem formação superior em piano", embora o grau não lhe seja reconhecido em Portugal. Seriai uma das protagonistas do espetáculo de ontem, dedicado à Ucrânia, onde se haveria também de escutar a bandura, instrumento típico daquele país.

A 4 de maio, no último destes espetáculos integrados no ciclo Concertos com História, sempre no Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, uma solista cantará Gracias a la vida, de Violeta Parra, e uma turma de crianças interpretará Todos Juntos, de Los Jaivas, ajudados por Yasna Moreno, chilena, que vive em Leiria desde 2016. Na dança, haverá a tradicional cueca, além de danças dos indígenas Mapuche e dos Rapa Nui, habitantes da ilha de Páscoa. "Todo o chileno gosta muito de folclore, e é muito patriótico. E dançamos, todo o chileno sabe dançar cueca, uns melhor outros pior. Ensinam-nos em pequeninos a dançar as nossas danças típicas", conta aquela mãe de um estudante de música do Orfeão que, garante, sabe cantar o hino chileno e dançar a cueca.