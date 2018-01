Pub

Crítica ao filme "Uma Mulher Não Chora", de Fatih Akin.

Germânico de ascendência turca, Fatih Akin já tinha deixado marcas dessa específica identidade cultural nos filmes A Esposa Turca (2004) e Do Outro Lado (2007). Neste Uma Mulher Não Chora, regressa ao tema que lhe é próximo da pele, colocando no centro da história uma alemã e o seu marido de origem turca.

Depois de um atentado à bomba, levado a cabo por neonazis que lhe matam o homem e o filho, a protagonista atravessará o luto num misto de angústia insuportável e procura de justiça seja qual for a expressão desta.

Diane Kruger (alemã, no seu primeiro filme alemão, premiada em Cannes) é aqui o rosto que se presta à lente de Akin com simultânea força e vulnerabilidade, traduzindo o contexto emocional com um sentido de franqueza que raramente se alcança no grande ecrã. A robustez do filme está na condução dessa dor visível.

Classificação: *** (Bom)