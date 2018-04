Pub

"Nico, 1988", sobre a os últimos dois anos da cantora alemã foi o filme escolhido pela cantora

Madonna pede, a Festa do Cinema Italiano concede. A estrela americana de origem italiana aceitou o convite da Festa do Cinema Italiano e foi ver Nico, 1988, de Susanna Niccharielli, a magnífica recriação dos últimos dois anos da cantora alemã, numa sessão só para si.

Stefano Savio, diretor da Festa, garante que Madonna gostou do filme: "ela escolheu o Nico, 1988 pois é fã da Nico. Não conseguiu ir na quinta-feira e portanto fizemos-lhe uma projeção privada ontem às 00.15. Ela e os seus acompanhantes curtiram o filme". Como se não bastasse, a organização desta mostra de cinema ofereceu à diva a banda-sonora em vinil do filme.

"A Madonna foi muito simpática e garantiu que ficou com vontade de ver mais filmes na nossa Festa. No final da sessão, em vez de agradecer em italiano, disse-nos obrigado. Posso dizer que apesar de alguma distância, encontrei uma mulher bem acessível", confessa Stefano Savio. O DN soube que a condição para a sua presença era não haver fotografias.

Para Stefano, ter este ícone pop no cinema São Jorge a ver Nico, 1988 não foi uma surpresa: "tinha esperança que ela aceitasse, sobretudo este ano em que estamos com uma programação tão forte e percebi logo que seria Nico, 1988 o filme que ela queria ver, quanto mais não seja por ser falado em inglês. Além do mais, fizemos-lhe um convite de forma muito simpática". Nico, 1988, para o comum dos mortais portugueses, vai estar disponível nos cinemas ainda esta primavera.

A Festa do Cinema Italiano acaba a sua edição em Lisboa na noite de dia 12, quinta-feira. Até lá, no São Jorge, não se espante se quem estiver ao seu lado for mesmo Madonna...

