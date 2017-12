Um sonho para 2018

Pub

Mariana Esteves, aluna do 8º ano do Colégio das Doroteias, desenhou os seus desafios para 2018. Tem 13 anos e gostava que os políticos confiassem na voz da população

Mariana Esteves começou a desenhar por influência do avô. "Ele tinha uns lápis e comecei a fazer rabiscos e a partir daí comecei a desenhar", conta.

A jovem de 13 anos gosta de acompanhar a atualidade e fez um desenho que o reflete. Paz, igualdade, a Casa Branca com o martelo da justiça e uma viajante do mundo.

"Eu sou muito feminista e o problema do Trump na Casa Branca, o Black Lives Matter e o Me Too preocupam-me. As minorias não estão representadas. Quero que os políticos confiem na voz da população", diz convicta.

Os desenhos de crianças começaram a desenvolver-se em 2016, quando, através das redes sociais, conheceu o trabalho de artistas: "percebi que é mesmo isto que gosto".

Quer seguir Belas Artes mas não sabe em que área - apesar do irmão, que está em economia, lhe dizer para não o fazer porque não há trabalho...

Também gostava de se juntar aos Urban Sketchers mas ainda não se sente segura para desenhar. "Vou esperar um ano, para desenvolver um estilo próprio"