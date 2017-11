Pub

Jean-Pierre Bacri, o ator que é capaz de fazer chorar a rir, é brilhante em "O Espírito da Festa", um dos filmes de abertura do Leffest.

Um exemplo do cinema independente de velha guarda dos Estados Unidos e o melhor da comédia emocional francesa. É assim que hoje arranca o Lisbon & Sintra Film Festival (Leffest), com uma programação que se estende até 26 de novembro, na qual consegue oferecer antestreias de relevo, uma competição com nomes consagrados e foco a alguns "monstros sagrados" do cinema europeu e americano.

Hoje, no NOS Amoreiras, em Lisboa, o filme de abertura é a enormíssima surpresa O Espírito da Festa, de Olivier Nakache e Éric Toledano, a dupla de Amigos Improváveis e Samba, talvez os realizadores contemporâneos franceses que melhor compreendem uma ideia de renovação dos códigos de humor da comédia francesa popular.

Le Sens de la Fête, depois de ter tido honras de gala no TIFF, em Toronto, e de ser selecionado para a competição da Concha de Ouro, em San Sebastian, está a revelar-se um fenómeno de bilheteiras em França, provando que ainda há esperança no gosto dos franceses (nem tudo é a bitola de Christian Clavier). Trata-se de um elegante exercício de humor capaz de desconstruir as fundações da fórmula da comédia de casamentos e com um elenco de atores fabulosos como Jean-Pierre Bacri (interpretação a sugerir nomeação para o César), Vincent Macaigne (foi em 2016 Herói IndieLisboa), Gilles Lelouche, Jean-Paul Rouve e a preciosa Judith Chemla (de A Vida de uma Mulher, de Stéphane Brizé).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Tudo se passa durante a organização de uma grande festa de casamento num palácio perto de Paris. Uma cerimónia que para Max (Bacri), veterano organizador de festas, se trata de um teste para perceber se quer continuar a organizar mais bodas. A dada altura, tudo o que pode correr mal, corre. Desde escaramuças entre os seus assistentes, até comida estragada, acontece-lhe tudo. Nakache e Toledano conseguiram um argumento capaz de gagues escorreitos e filmam com uma noção de ritmo capaz de nunca deixar adormecer as situações de equívoco. Cineastas que não pedem de avanço que o público goste do filme.

Quem entrar no jogo de família destes atores e personagens terá recompensas senhoriais (não faltam situações hilariantes). Um filme que afirma precisamente algo de novo na atual comédia francesa (género, escusado de referir, nas ruas da miséria...). Se quisermos, o truque aqui é o modo hábil como coloca a peripécia no centro da comédia. Melhor golpe de coração, o Leffest não poderia ter logo a abrir, não deixando de ser um statement do próprio festival esta escolha tão festiva.

Quem o perder nesta sessão de abertura, às 19.30, tem sempre a hipótese de o apanhar em Sintra, no Olga Cadaval, pelas 22.00 de amanhã, embora a sua estreia comercial esteja agendada já para o início de dezembro.

O segundo filme de abertura nesta noite tem lugar no Monumental, às 21.30. Trata-se do novo de Richard Linklater, Derradeira Viagem (nos cinemas dia 30), com Steve Carell e Bryan Cranston, que foi igualmente a obra que abriu o Festival de Nova Iorque. Vem dos EUA sem consenso dos críticos, mas a Amazon está a fazer pela vida para pôr Carell na corrida dos prémios para melhor ator secundário.

Derradeira Viagem (no original, Last Flag Flying) é uma variação atualizada de O Último Dever, de Hal Ashby.