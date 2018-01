Pub

Como esperado, A Forma da Água é o título em destaque nesta corrida aos Óscares. Mas é preciso cuidado com Três Cartazes à Beira da Estrada e a sua protagonista

Despido da pele digital do macaco Ceaser, lá estava Andy Serkis, ao lado de uma atrapalhada Tiffany Haddish, a apresentar os nomeados para a 90ª edição dos Óscares. Foram ontem divulgados, a partir de Los Angeles, os títulos e nomes que no próximo dia 4 de março podem brilhar na cerimónia de entrega dessas estatuetas, com o já treinado mestre-de-cerimónias Jimmy Kimmel (ainda sob o fantasma da gag final da cerimónia de 2017, que estava a correr tão bem). Como lidará humoristicamente com o tema do assédio sexual, que está a agitar Hollywood? Quem certamente terá garras para a questão é Frances McDormand, nomeada para melhor atriz pelo seu papel de uma mãe que não se conforma com a inércia das autoridades face ao caso de violação e assassinato da filha. Uma mulher de armas, em Três Cartazes à Beira da Estrada, que tem uma enorme probabilidade de arrecadar novamente o prémio, 20 anos depois de Fargo. E nem Sally Hawkins, na personagem de uma empregada de limpeza muda que se apaixona por uma criatura aquática, em A Forma da Água, parece estar à altura do furacão McDormand.

A competição destas duas atrizes é o reflexo da competição central: A Forma da Água, de Guillermo del Toro, com 13 nomeações, e Três Cartazes à Beira da Estrada, de Martin McDonagh, com sete, são os filmes na linha da frente da corrida, depois de uma temporada de prémios que deixava antever o duelo nos Óscares. Contudo, se del Toro soma a indicação para melhor realizador, o mesmo não acontece com McDonagh, de quem se reconhece sobretudo o talento de argumentista (a atribuição dos Globos de Ouro são disso um bom exemplo). E como a escrita dá azo a grandes desempenhos, veja-se a proeza que foi ter dois atores deste Três Cartazes - Woody Harrelson e Sam Rockwell - nomeados na mesma categoria de secundários. Algo que não acontecia desde Bugsy (1991), de Barry Levinson, onde então competiam Harvey Keitel e Ben Kingsley.

A par de McDormand, quem também tem vindo a marcar terreno nestes dias é Gary Oldman, com a sua interpretação carismática de Winston Churchill em A Hora Mais Negra, de Joe Wright - filme que surpreendentemente chegou à categoria principal, mas não foi contemplado com a nomeação de Kristin Scott Thomas, como atriz secundária. Esquecida na contabilidade ficou também a soberba Judi Dench de Vitória e Abdul, de Stephen Frears.

Com cinco nomeações, todas elas em categorias principais (filme, realizador, argumento original, melhor atriz e atriz secundária), Lady Bird, de Greta Gerwig, centrado numa adolescente de forte personalidade artística, é um cenário feminino a ter em grande conta na cerimónia do próximo dia 4. Tirando os produtores, falamos de um trabalho dominado pelo espírito das mulheres, desde o argumento à realização (tudo com a assinatura de Gerwig), e amplamente apreciado pela crítica. Um filme indie que pode trazer boas surpresas à única mulher nomeada na categoria dos realizadores, desafiando assim a sorte que já teve nos Globos de Ouro.

Também Linha Fantasma, de Paul Thomas Anderson, esse elegantíssimo hino de despedida de Daniel Day-Lewis (ator que deu por encerrada a carreira), foi uma bela surpresa nestas nomeações, obtendo a de melhor filme, realizador e ator, entre outras. Desde o protagonista, que dará luta à boa época de Gary Oldman, à realização, passando pela banda sonoro assinada por Jonny Greenwood, este é um dos títulos mais graciosos da competição, ao lado de Chama-me pelo Teu Nome, de Luca Guadagnino.

xNsiQMeSvMk&t=22sMenos surpreendente, mas ainda assim curioso, é o destaque que alcança Dunkirk, com oito nomeações, sobretudo em categorias técnicas, mas conseguindo também dar eco ao entusiasmo da crítica internacional em torno desta considerada obra-prima do seu realizador, Christopher Nolan, que aqui se vê nomeado nessa categoria e na de melhor filme. Por sua vez, The Post (a chegar amanhã às nossas salas), é o título mais desamparado da lista dos melhores do ano, mantendo apenas Meryl Streep no tradicional lugar de melhor atriz, e ficando completamente esquecido na sua importância concreta - não só como objeto de cinema, mas como posicionamento político.

E nestes tempos dominados pelas sequelas de super-heróis, o que dizer da nomeação de James Mangold, Scott Frank e Michael Green, pelo argumento adaptado de Logan? Trata-se afinal do primeiro filme de um super-herói a alcançar indicação ao Óscar nessa categoria, abrindo uma reflexão sobre a maturidade que este género de produções pode vir a procurar daqui por diante. Na altura da estreia, Logan abriu essa porta para um universo menos cingido aos clichés performativos das sagas dos mutantes e afins, preenchendo-o pela escrita. O resultado está à vista

No fim das contas, e percebendo que na hora da verdade podemos ter surpresas como a do ano passado, em que se "roubou" a coroa a La La Land para dar a Moonlight, é prudente assumir que ainda está tudo em aberto. Aliás, Hollywood parece estar mesmo indecisa entre a valorização das temáticas do momento - de que Três Cartazes é a uma espécie de Bíblia -, como forma de statement, e o cinema do puro encanto e fantasia romântica - como será o caso de A Forma da Água. Estão a ver as semelhanças? Era mesmo esta a diferença que encontrámos entre o sonho na grande tela chamado La La Land e o olhar mais realista e temático de Moonlight.

A história repete-se, mas o final pode ser diferente.