Linha Fantasma, de Paul Thomas Anderson

Puro encantamento. Não há definição mais justa para a experiência que se esconde atrás do título Linha Fantasma. Um filme que lapida a estranheza das emoções com o mesmo toque cirúrgico com que se trabalham os vestidos numa casa de alta-costura. Falamos precisamente da figura de um costureiro, Reynolds Woodcock, na incessante busca pelo sublime, e da relação deste com uma empregada de mesa, Alma, que se torna sua musa.

A partir da excelência de Daniel Day-Lewis, que confere a essa personagem do costureiro uma dimensão absoluta, e da subtileza de Vicky Krieps, que se lança no mistério íntimo do artista, Paul Thomas Anderson criou a mais requintada das histórias de amor, sem um centímetro de tecido a mais. O que aqui se vê, na expressão de uma fantasmagoria omnipresente, é da ordem da perfeição. E Day-Lewis encarna-a neste derradeiro papel.

Classificação: ***** excecional