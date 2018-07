Um diário Russo

Encontrámos Moscovo num estado de atividade febril. Grandes grupos de homens cobriam os edifícios com gigantescos cartazes e retratos dos heróis nacionais, de dimensões impressionantes. As pontes estavam decoradas com gambiarras elétricas. As muralhas do Kremlin e as suas torres, e até as suas ameias, estavam orladas de luzes elétricas. Todos os edifícios públicos estavam feericamente iluminados. Em todas as praças tinham sido montadas pistas de dança e, nalgumas delas, barraquinhas decoradas de modo a parecerem casas de conto de fadas russas, onde se vendiam guloseimas, gelados e recordações. O ornamento oficial era um pequeno berloque metálico de lapela, e toda a gente o ostentava.

Quase de hora a hora chegavam delegações de muitos países. Os comboios e autocarros circulavam cheios. As estradas enchiam-se de gente a caminho da cidade, transportando não apenas roupas, mas também provisões de comida para vários dias. Já passaram fome tantas vezes que, quando se deslocam, vão prevenidos, e toda a gente leva consigo vários pães grandes. Todos os edifícios estavam decorados com grinaldas, bandeiras e flores de papel. Os edifícios dos vários comissariados ostentavam os respetivos emblemas. A empresa do metro instalou um mapa enorme das linhas de Moscovo, com uma composição miniatura na base, andando para trás e para a frente. Este painel atraía multidões, que paravam a contemplá-lo durante todo o dia e até altas horas da noite. Carroças e camionetas carregadas de produtos alimentares, couves, melões, tomates, pepinos, afluíam à cidade - eram as ofertas das granjas coletivas à cidade por ocasião dos oitocentos anos da sua fundação.

Toda a gente que andava na rua ostentava uma medalha, fita ou condecoração evocativa da guerra. A cidade fervilhava de atividade.

Eu fui à delegação do Herald Tribune e tinha um recado de Sweet Joe Newman à minha espera. Estava retido em Estocolmo e pedia-me que fizesse a reportagem da festa para o Herald Tribune, porque não ia regressar

a tempo de a fazer.

Capa trabalhava febrilmente nas suas películas, criticando o seu próprio trabalho, a qualidade da revelação, tudo. Entretanto já tinha acumulado uma enorme quantidade de negativos, e passava horas à janela a analisá-los e a praguejar furiosamente. Nada estava correto, nada estava bem.

Telefonámos para o escritório da Voks e falámos com o senhor Karaganov, pedindo-lhe que averiguasse o que devíamos fazer exatamente para sair com os negativos da Rússia. Pensávamos que talvez houvesse alguma censura e queríamos saber antecipadamente, para podermos preparar-nos convenientemente. Ele garantiu-nos que ia tratar do assunto imediatamente e depois nos diria.

Na véspera da comemoração fomos convidados para o Teatro Bolshoi, mas não nos disseram o que ia acontecer. Por um feliz acaso não pudemos ir. Soubemos mais tarde que tinham sido seis horas de discursos, e ninguém podia sair, porque havia membros do governo no camarote oficial. Foi um dos acasos mais felizes que nos aconteceram na vida.

Os restaurantes e cabarés estavam apinhados de gente, e muitos deles estavam reservados para os delegados que tinham vindo das outras repúblicas da União Soviética e de outros países, e por isso não pudemos entrar em nenhum. Aliás, foi dificílimo jantar nessa noite. A cidade estava simplesmente a abarrotar de gente, que deambulava vagarosamente pelas ruas, parava numa praça para ouvir um pouco de música e depois avançava a custo até à praça seguinte. Olhavam, arrastavam-se, olhavam. As pessoas do campo andavam de olhos arregalados. Algumas nunca tinham visto a cidade, ninguém a tinha visto assim engalanada. Dançava-se nalgumas praças, mas não muito. A maioria das pessoas caminhava lentamente e parava para ver alguma coisa, retomava a caminhada lenta e parava para ver outra coisa. Os museus estavam tão cheios que não se conseguia lá entrar. Os teatros estavam à cunha. Não havia nenhum edifício que não tivesse pelo menos um retrato enorme de Estaline, e o segundo em tamanho era o de Molotov. Havia depois retratos enormes dos presidentes das diversas repúblicas, e dos outros heróis da União Soviética, mas de tamanho cada vez menor.

Ao fim do dia fomos a uma pequena festa em casa de um correspondente americano em Moscovo que já está na Rússia há muitos anos. Fala e lê o russo fluentemente, e contou-nos muitas histórias sobre as dificuldades de gerir uma casa na Rússia dos nossos dias. E, tal como acontece nos serviços hoteleiros, a maioria das dificuldades resulta da ineficiência do sistema burocrático - tantos registos e tanta burocracia tornavam praticamente impossível conseguir a reparação do que quer que fosse.

Depois do jantar, o nosso anfitrião foi às estantes e tirou um livro. «Quero que ouçam isto», disse, e começou a ler devagar, traduzindo do russo. E leu qualquer coisa como isto - não é uma transcrição rigorosa, mas muito aproximada:

«Os russos desconfiam muito dos estrangeiros, que são constantemente vigiados pela polícia secreta. Todos os movimentos são registados e enviados para o quartel-general. É destacado um guarda para seguir cada estrangeiro. Além disso, os russos não recebem estrangeiros em suas casas, e até parecem ter medo de falar muito com eles. Qualquer mensagem enviada a um membro do governo fica normalmente sem resposta, e uma segunda mensagem fica igualmente sem resposta. Se uma pessoa insiste, é-lhe dito que o funcionário está fora da cidade ou está doente. Os estrangeiros só estão autorizados a viajar pela Rússia depois de vencerem muitos obstáculos, e no decurso da sua viagem são vigiados de muito perto. Por força desta frieza e desconfiança generalizada, os estrangeiros de visita a Moscovo são obrigados a conviver exclusivamente uns com os outros.»

O texto continuava nesta linha, e no fim o nosso amigo levantou os

olhos do livro e disse: «Que lhes parece?»

E nós dissemos: «Parece-nos que a censura não te vai deixar passar

isso.»

Ele riu-se. «Mas isto foi escrito em 1634. É de um livro intitulado Viagens na Moscóvia, Tartária e Pérsia, escrito por um homem chamado Adam Olearius.» E acrescentou: «Gostavam de ouvir um relato da conferência de Moscovo?»

E leu de outro livro qualquer coisa como isto: «Diplomaticamente, os russos são de relacionamento muito difícil. Se alguém lhes apresenta um plano, eles respondem com outro plano. Os seus diplomatas não têm experiência internacional, são pessoas que nunca saíram da Rússia. De facto, um russo que viveu em França é considerado francês; um que viveu na Alemanha é considerado alemão, e no seu país são olhados com desconfiança.

«Diplomaticamente, os russos não são capazes de caminhar em linha reta. Nunca vão diretos ao assunto, argumentam em círculos. Escolhem as palavras, jogam com elas, atiram-nas ao ar, até tudo terminar numa confusão generalizada como resultado de qualquer conferência.»

Fez uma pausa e disse: «E isto foi escrito em 1661 por um diplomata francês, Augustin, barão de Mayerburg. Coisas como esta deixam-nos muito menos preocupados com o sistema atual. Não creio que a Rússia tenha mudado muito em certos capítulos. Há seiscentos anos que os embaixadores e diplomatas estrangeiros dão em doidos por cá.»

Já a noite ia avançada quando o nosso anfitrião tentou levar-nos a casa, mas a meio do caminho faltou-lhe a gasolina. Saiu e mandou parar o primeiro automobilista que ia a passar. Teve uma breve conversa em russo com ele. Deu cem rublos ao homem e foi no carro deste estranho que chegámos a casa. E descobrimos que esta solução pode funcionar quase sempre. Praticamente qualquer carro se transforma em táxi a altas horas da noite, por um preço muito alto. É uma sorte, porque quase não há táxis normais em circulação. Normalmente, os táxis cobrem um itinerário e aceitam clientes até estarem cheios. Uma pessoa tem de dizer para onde vai, e o taxista diz-lhe se vai nessa direção. Funcionam mais ou menos como elétricos.

A acrescentar a todas as ornamentações, estava a chegar uma grande quantidade de equipamentos novos para assinalar o aniversário. Grandes elétricos e troleicarros novos foram postos a circular nas ruas para as comemorações. A fábrica de automóveis Ziss lançou muitos e belos carros novos, quase todos postos ao serviço das numerosas delegações de países estrangeiros.

Apesar de ainda estarmos a 6 de setembro, começava a fazer muito frio em Moscovo. O nosso quarto estava gelado, e o aquecimento só seria ligado daí a um mês. Andávamos de sobretudo quando não estávamos metidos na cama. Os correspondentes hospedados no Hotel Metropole

já estavam a desempacotar os aquecedores elétricos que tinham guardado

durante o verão.

Ao romper do dia das comemorações já Capa percorria freneticamente as ruas com as suas máquinas fotográficas. Desta vez tinha um fotógrafo russo a acompanhá-lo, para lhe facilitar os movimentos e para explicar aos polícias que não havia problema. E na Praça Vermelha foi-lhe atribuído um miliciano para agilizar as coisas e pôr cobro a alguma atitude desagradável. Fotografou edifícios, decorações, multidões e rostos, pessoas que caminhavam vagarosamente, e estava tão feliz quanto lhe é possível quando está a trabalhar.

Em muitas ruas foram montados restaurantezinhos nos passeios - havia um mesmo em frente do nosso hotel -, duas mesas pequenas, com toalhas brancas e jarras de flores, um grande samovar, um expositor envidraçado para pequenas sanduíches (sanduíches abertas de salsicha e queijo), frascos de pickles e pequenas peras e maçãs, tudo para venda.

Estava um dia radioso e frio. Os elefantes do circo desfilavam pelas ruas, precedidos pelos palhaços. Não ia haver nenhuma parada militar nesse dia, mas estava programado um grande espetáculo para o estádio, e foi para lá que nos dirigimos à tarde.

Era um espetáculo de formações em massa de operários fabris com equipamentos de cores garridas. Executaram ginástica de grupo e marchas.

Desenharam figuras no terreno. Houve provas de corrida, umas para mulheres e outras para homens, provas de lançamento do peso e jogos de voleibol. Houve uma exibição de cavalos dançantes, magnificamente treinados, que dançavam valsas e polcas, faziam vénias e piruetas. Estava presente alguma figura importante do governo, mas nós não a vimos nem soubemos quem era, porque o camarote oficial ficava do nosso lado do estádio. Aliás, temos quase um recorde. Durante todo o tempo que passámos na Rússia não vimos uma única pessoa importante.

Estaline não tinha saído da sua casa no Mar Negro para assistir às comemorações. O espetáculo no estádio prolongou-se por toda a tarde. Houve paradas de bicicletas e corridas de motos, e por fim um número que exigia uma grande dose de preparação. Uma fila de motos dava voltas à pista. Sentado no selim ia o motociclista, e de pé em cima de cada moto ia uma rapariga em fato de malha, e cada rapariga empunhava uma grande bandeira vermelha, de modo que, quando as motos iam a toda a velocidade, as grandes bandeiras flutuavam atrás delas. Esta formação deu duas voltas à pista, e o espetáculo acabou assim.

Deixámos o estádio do Dynamo porque eu tinha de escrever a peça para o Tribune em substituição de Joe Newman, e Capa tinha de regressar para o meio das multidões e continuar a disparar a máquina. E a meio do caminho tivemos um furo e fomos obrigados a percorrer o resto a pé.