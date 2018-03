Um delicado conto juvenil

Pub

WONDERSTRUCK: O MUSEU DAS MARAVILHAS Todd Haynes

Todd Haynes em tom menor, mas ainda assim Todd Haynes. Adaptado do livro homónimo de Brian Selznick (autor e ilustrador conhecido por A Invenção de Hugo Cabret, que Martin Scorsese levou à grande tela), esta é uma história contada como um jogo de espelhos: de um lado, temos um menino que parte para Nova Iorque à procura do pai, depois de ficar órfão de mãe, nos anos 1970; do outro, segue-se a jornada semelhante de uma menina muda, na década de 1920.

Alternando as duas épocas, o cineasta faz um filme iluminado pelo espírito juvenil, dando corpo a um imaginário labiríntico que conduz à verdade daquelas personagens. Contaminado pela beleza das ilustrações da obra de Selznick, O Museu das Maravilhas é um mistério suportado pela gentileza cinematográfica de Haynes, que mesmo não estando na sua praia é um exímio escritor de imagens.

Classificação: *** (Bom)