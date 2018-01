Pub

"Faithfull", de Sandrine Bonnaire

Foi em 1964 que As Tears Go By, canção composta pela dupla Mick Jagger/Keith Richards, transformou Marianne Faithfull em estrela pop e, mais do que isso, símbolo juvenil.

O documentário realizado pela actriz francesa Sandrine Bonnaire começa aí, mas está longe de se reduzir a uma evocação musical. Com um olhar frontal, por vezes à beira da agressividade emocional, Bonnaire tem a sorte de deparar com uma mulher que assume até às últimas consequências um contundente princípio existencial: da utopia ao desencanto, entre alegrias e dores, é a ele que pertence a tarefa e, num certo sentido, o dever de elaborar o discurso plural da sua própria vida.

O resultado é um retrato documental que se vai transformando em auto-retrato, provando também que o intimismo cinematográfico nada tem a ver com a obscenidade televisiva.

Classificação: *** (Bom)