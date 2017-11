Pub

Em 1977, Hollywood produziu filmes de grande espetáculo e também Annie Hall - a revelação do ano foi John Travolta

É bem verdade que 1977 ficou como um ano charneira na evolução da produção cinematográfica americana. Para além dos filmes bons ou maus que foram feitos, importa sublinhar o facto de as suas memórias envolverem uma espantosa variedade de produção.

1977 é o ano de objetos de grande espetáculo como Encontros Imediatos do Terceiro Grau, A Guerra das Estrelas ou Uma Ponte Longe Demais, filme de guerra coproduzido com a Grã-Bretanha, realizado por Richard Attenborough. Mas é também a época da ironia romântica de Annie Hall, de Woody Allen, ou desse requiem pela tradição do género musical que é New York, New York, de Martin Scorsese.

Em 1975, o sucesso de Tubarão, de Steven Spielberg, tinha dado origem à idade dos blockbusters (que, convém lembrar, se prolonga no presente). Dito de outro modo: os grandes estúdios da indústria iriam investir cada vez mais em produtos de rápida rentabilização, mais ou menos ligados a modelos fantásticos e de aventura.

Os efeitos de tal transformação ainda não seriam muito claros, até porque a paisagem criativa envolvia os mais sedutores contrastes, integrando ainda alguns nomes incontornáveis do classicismo de Holly-wood. Foi em 1977, por exemplo, que Fred Zinnemann dirigiu Julia, com Jane Fonda e Vanessa Redgrave. Como contraponto, encontrávamos David Lynch a estrear-se na realização, com Eraserhead. Isto sem esquecer que um dos fenómenos de popularidade do ano seria um jovem praticamente desconhecido, de seu nome John Travolta: ao protagonizar Febre de Sábado à Noite, de John Badham, Travolta transformava-se numa estrela planetária, assumindo uma personagem enraizada, não nas novas aventuras mais ou menos intergalácticas, mas ainda numa certa tradição de realismo social.

Foi também o ano em que se estrearam intérpretes como Meryl Streep (Julia), Sigourney Weaver (Annie Hall) ou Mel Gibson (Summer City, produção australiana). No dia de Natal de 1977 morreu Charlie Chaplin.