No evento são ainda esperadas as atuações de Salvador Sobral, Ana Moura, Mariza e Branko

Os últimos bilhetes para assistir a todos os espetáculos do Festival Eurovisão da Canção 2018 vão estar disponíveis a partir do dia 5 de abril, às 10h00, no site oficial Blueticket.pt e nos locais oficiais, anunciou a RTP através de um comunicado. Além de Salvador Sobral, as fadistas Ana Moura e Mariza também vão atuar.

Nesta última vaga, estarão à venda bilhetes para os 9 espetáculos que compõem o Festival Eurovisão da Canção (Jury Show, Family Show e Live Show) e que terão lugar entre os dias 7 e 12 de maio.

O músico que trouxe a vitória para Portugal irá interpretar de novo o tema "Amar Pelos Dois", mas também um tema inédito do seu novo álbum.

O desfile de bandeiras da Eurovisão será feito ao som dos Beatbombers e na Grande Final será Branko o artista responsável por "uma viagem pela música eletrónica global em torno do mundo lusófono, entre Cabo Verde, Angola, Portugal e Brasil", de acordo com nota da RTP..

O Euroclub, que acompanha o Festival Eurovisão da Canção, mudou de localização e será numa discoteca situada no Terreiro do Paço e vai estar aberto, de 6 a 12 de maio, a todos os fãs acreditados.

O Eurovision Song Contest 2018 é composto por 3 espetáculos com transmissão ao vivo e outros 6 espetáculos exatamente iguais que servem de ensaio aos 3 anteriores.

No dia 11 de maio terá lugar a Grand Final Jury Show, que se realiza na noite anterior ao Live Show (espetáculo ao vivo) e tem este nome pois é onde os júris de cada país assistem pela primeira vez ao desfile das canções a concurso na final. Durante o Jury Show ainda não são conhecidas as decisões sobre as votações.

No dia 12 de maio, terá lugar a Grand Final Family Show, um espetáculo dirigido às famílias e que por se realizar na tarde que precede o espetáculo ao vivo (live show) é semelhante ao da noite, embora ainda não haja votações.

Também no dia 12 de maio é transmitido o espetáculo ao vivo em direto na RTP1 e já serão atribuídas as votações finais e conhecidos os vencedores do concurso.

O preço dos bilhetes para a Grande Final varia entre os 35 e os 299 euros.