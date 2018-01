Pub

Concerto está agendado para 16 de setembro na Altice Arena, Lisboa

Os U2 estão de volta a Portugal. O concerto está agendado para 16 de setembro da Altice Arena, em Lisboa, anunciou hoje a Ritmos e Blues.

Os bilhetes estarão disponíveis no dia 26 deste mês. A venda está limitada a quatro por pessoa.

A banda vem a Portugal no âmbito da eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour, que passará também por Alemanha, França, Espanha, Itália, Dinamarca, Holanda, Reino Unido e Irlanda.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A digressão tem início mundial a 2 de Maio em Tulsa, Oklahoma, chegando à Europa a 31 de Agosto, em Berlim, para uma série de datas europeias que incluem Colónia, Paris, Madrid, Copenhaga, Hamburgo, Amsterdão, Milão, Manchester, Londres e Lisboa, no dia 16 de setembro.

A eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018 segue-se ao 14.º álbum de estúdio da banda Songs of Experience. Tal como o disco, serve de complemento ao Songs of Innocence de 2014, a eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018 é uma sequela da tour de 2015.

Esta nova produção para arenas explora a mais recente e inovadora tecnologia, diz o comunicado. Com um palco 360º, a eXPERIENCE +

iNNOCENCE Tour 2018 "é uma atualização do palco único e inovador de 2015, com múltiplos palcos e um sistema de som inovador, além de um novo écran Led de elevada resolução nove vezes mais que o écran de 2015".

Aos subscritores do site U2.com está reservada a primeira pré-venda de 5ª feira, 18 de janeiro às 10h00 a sábado dia 20 de janeiro, às 17h00.

A 2.ª será para os fãs que adquiriram o álbum Songs of Experience na pré-venda, antes de 30 de novembro de 2017, e que têm também direito a esta venda antecipada para os espetáculos do Reino Unido, França, Espanha, Portugal, Dinamarca, Itália, Irlanda e Holanda. Estes fãs vão receber um código único que dá acesso só a esta pré-venda que decorre entre 22 de janeiro às 09h00 e o dia 24 de janeiro às 17h00.