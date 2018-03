Pub

NO INTENSO AGORA João Moreira Salles

Não há forma mais cativante de olhar os acontecimentos da história senão pela literatura da alma. É através desse labor delicadíssimo do brasileiro João Moreira Salles, que sentimos neste documentário a "intensidade do agora" dos movimentos do Maio de 68 ou da Primavera de Praga, como uma crónica.

A figura da sua mãe, na viagem que mais a fascinou - feita à China da Revolução Cultural, acompanhada por gente da alta sociedade -, é o coração deste filme que intercala imagens de arquivo, algumas anónimas, com as dessa viagem sensorial.

Não tendo Moreira Salles filmado nada do que vemos, é no entanto a sua voz melancólica, em off, que escrutina os movimentos de câmara, lê os sinais dos tempos através deles, e busca as reminiscências da alegria. A certa altura diz que "a beleza vive à parte da política." Essa beleza é o fascínio da sua mãe.

Classificação: **** (Muito bom)