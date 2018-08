Os fãs sem-bilhete fazem a festa no Terreiro do Paço

Há 26 canções na final. Seis delas - Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e Itália - ainda não cantaram em nenhum dos espetáculos. Apesar de já terem aparecido apresentações de um minuto nas semifinais, é na final que vão cantar em palco pela primeira vez.

O júri já votou durante o espetáculo de ontem à noite que não passou na televisão.

Antes de a final ser transmitida, há três ensaios. Um na tarde de sexta-feira onde são ainda afinados muitos pormenores, porque é a primeira vez que todos sobem ao palco, como no espetáculo final, e a que os jornalistas podem assistir. À noite (entre as 20.00 e as 23.30) faz-se o primeiro espetáculo com público e é aqui que o júri vota. No dia da final, há mais uma atuação das 12.30 às 16.30, que é conhecido como o espetáculo das famílias e à noite finalmente é realizada a grande final com transmissão televisiva.

O espetáculo começa com Ana Moura, que canta "Sou do Fado", e Mariza, que canta "Barco Negro". As bandeiras desfilam ao ritmo dos Beatbombers. Branko, Sara Tavares, Plutónio, Dino D'Santiago e Mayra Andradre.

Há um vencedor entre os concorrentes. Rybak vem da Noruega para cantar "That's How You Write A Song". Tem algumas hipóteses de vencer, mas não deve repetir o primeiro lugar de 2009.

Vários concorrentes já tentaram a sua sorte na Eurovisão: Jessica Mauboy, muito conhecida no seu país, como cantora e atriz, foi a primeira representante da Austrália no concurso, em 2016. Quando ainda não contava para os votos. Waylon, da Holanda, ficou em segundo lugar na grande final da Eurovisão em 2014 com a canção "The Common Linnets". Surie, do Reino Unido, esteve nos coros da canção de Loic Nottet, em 2015. Lea Sirk, da Eslovénia, foi a Copenhaga em 2014 com Tinkara Kovac e a Estocolmo em 2016 com ManuElla.

Dois dos concorrentes de outros países nasceram na Albânia. Além do albanês Eugent Bushpepa, nasceram na Albânia Eleni Foureira, que vem representar o Chipre, e exatamente na mesma cidade (Fier), nasceu também Ermal Meta que vem cantar pela Itália.

As apresentadoras mudam de roupa durante a final. Algo que não aconteceu durante as semifinais. Catarina Furtado e Filomena Cautela devem manter os seus estilistas de eleições: Nuno Baltazar e Manuel Alves e José Manuel Gonçalves, respetivamente.

As músicas com mensagens especiais: "Mercy", dos franceses Madame Monsieur foi escrita como homenagem aos refugiados que atravessam o Mediterrâneo, depois de uma criança ter nascido num dos barcos; "Non Me Avete Fatto Niente", dos italianos Ermal Meta e Frabrizio Moro é um "manifesto de coragem" contra os ataques terroristas; e "Toy" de Israel que surge como um hino de apoio ao movimento #MeToo. No campo mais pessoal: "You Let Me Walk Alone", do alemão Michael Schulte é uma homenagem à mãe que teve de cuidar dele e dos dois irmãos, depois de o pai ter morrido quando estes eram crianças.

Uma das divas eurovisivas é portuguesa. Suzy vai estar em palco num dos momentos de pausa da emissão. A cantora de "Quero Ser Tua" é uma das artistas preferidas dos fãs da Eurovisão. Esteve na competição em 2014 e não chegou à final por um ponto.

Cláudia Pascoal está longe de ser a única cantora que participou em concursos de talentos. É também o caso da lituana Ieva Zasimauskaite, da finlandesa Saara Aalto, que ficou em segundo lugar na versão britânica do Factor X, do irlandês Ryan O"Shaughenessy (The Voice e Britain"s Got Talent) e do ucraniano Melovin (Got Talent e Factor X).

50 kg de confetti estão preparados para o vencedor da grande final deste sábado, dia 12.

Dentro do perímetro eurovisivo, trabalham 1100 pessoas.

1330 é o número total de pessoas que integram as 43 delegações.

A final do Festival Eurovisão da Canção será transmitida por 225 estações de televisão.

O palco tem 460 metros quadrados, há 2632 pontos de luz, 239 colunas de som, 232 microfones, 30 câmaras e 500 quilómetros de cabos.

Na hora da votação dos países, vai ouvir-se falar português e não apenas para dizer boa noite. A representante da Suíça é de origem portuguesa e o australiano saúda a família na Madeira.