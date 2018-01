Pub

No cinema Medeia Monumental a programação regular de cinema de animação continua em destaque. São sábados e domingos de manhã, com versões faladas em português.

Nestes dias frios de inverno a sala de cinema torna-se um espaço particularmente aconchegante e ideal para programas em família. Mesmo as crianças que rezingam durante a semana por terem de acordar cedo para ir às aulas, ficarão certamente mais entusiasmadas com sessões matinais de filmes de animação, aos fins de semana.

É a pensar nelas que se dá continuidade ao ciclo Monumental dos Miúdos, ao longo deste primeiro mês do ano e até ao final de fevereiro (sábados e domingos, pelas 11.30), na sala que o intitula: cinema Medeia Monumental, em Lisboa. Uma experiência que resultou em 2017, com programação regular desde agosto até ao fim do ano, e cuja mais-valia está na possibilidade de introduzir na rotina das crianças hábitos de cinema.

O programa é diverso. Desde logo, para quem ainda não teve oportunidade de ver o filme mais badalado da temporada - Coco (11 de fevereiro) - tem aqui novo ensejo para um extraordinário momento familiar domingueiro. Trata-se, afinal, do filme da Disney/Pixar que recupera valores de produção fundamentais numa história voltada para a própria imagem da família.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Esta é a viagem fantástica de um menino mexicano à Terra dos Mortos, no dia em que, segundo a grande tradição do México, se celebram os antepassados. E nessa sua dimensão afetiva, Coco é uma fábula de muitos encantos e fibra emocional, com a dose certa de entretenimento. Por outras palavras, uma das mais belas narrativas recentes do universo da animação, com toda a magia que caracteriza as grandes produções dos estúdios fundados por Walt Disney. Tendo ganho esta semana o Globo de Ouro, pode dizer-se que está bem encaminhado para o Óscar.

Outro título que, com semelhante graciosidade, marcou esta quadra natalícia foi Paddington 2, de Paul King. Agendada para 4 de fevereiro, esta é uma sessão que merece um letreiro à entrada: perigo de ternura. As peripécias do ursinho mais famoso de Londres estão de regresso com um invulgar toque de sofisticação - algo de que a maioria das sequelas não se pode gabar - na figura do vilão Hugh Grant, disposto a tudo para impedir o adorável protagonista de oferecer um valioso livro pop-up à sua tia ursa centenária

E se falamos em ternura, não podemos esquecer também A Minha Vida de Courgette (3 de fevereiro), de Claude Barras, animação stop motion que foi uma das preciosíssimas estreias de 2016, com a história de uma criança levada para uma casa de acolhimento após a morte da mãe. Um trabalho de verdadeira beleza artesanal, com um brilhante argumento adaptado de Céline Sciamma, capaz de uma expressividade sensível e realista.

No registo marcadamente infantil, com animações mais ou menos parecidas entre si, encontramos neste programa aventuras sobretudo protagonizadas por animais. É o caso do coala Blinky Bill (já amanhã), na sua viagem pelo reino selvagem da Austrália, mas também de O Gangue do Parque 2 (no domingo), do filme baseado na personagem de várias gerações Abelha Maia (20 de janeiro), ou do cão Ozzy (27 de janeiro) e a sua tentativa de fuga de um canil

Neste plano das espécies, não vale esquecer, claro, as aves raras de Angry Birds (18 de fevereiro), o fenómeno do jogo de smartphone que conquistou miúdos e graúdos, chegando ao cinema sob o efeito desse sucesso.

Finalmente, para quem procura muita cor no grande ecrã, é certo que os bonecos Trolls (28 de janeiro), com os seus divertidos tons de cabelo, e as crinas de My Little Pony: The Movie - A Magia dos Póneis (25 de fevereiro) farão as delícias dos mais pequeninos. Atentos a eles, todos os filmes da programação são exibidos nas versões faladas em português.